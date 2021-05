Genoa Sassuolo 1 - 2, le pagelle | Raspadori e Berardi trascinano i neroverdi

Ecco le pagelle di Genoa Sassuolo 1-2.

GENOA (3-5-2): Perin 6; Goldaniga 6, Zapata 6, Masiello 4.5; Ghiglione 5.5 (45′ Shomurodov 6), Behrami 5.5 (68′ Cassata s.v.), Badelj 5.5, Zajc 6, Zappacosta 7; Pandev 5.5 (67 Rovella s.v.), Destro 5 (67′ Scamacca s.v.).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 6, Chiriches 6.5, Ferrari 6.5, Rogerio 6; Maxime Lopez 6.5, Locatelli 7 (80′ Bourabia s.v.); Berardi 7.5 (80′ Caputo s.v.), Traorè 6.5 (71′ Haraslin s.v.), Djuricic 6 (56′ Defrel s.v.); Raspadori 7 (71′ Obiang s.v.).

MIGLIORI TODAY

RASPADORI 7 - Il ragazzo ha un grande avvenire. Tutte le volte che gioca segna o cerca di essere determinante in qualche modo. Velocissimo in area, approfitta ogni volta che può, o quasi: mezzo voto in meno per aver sbagliato il gol del raddoppio completamente solo davanti a Perin.

BERARDI 7.5 - Gioca ormai con grande intelligenza ed equilibrio. E’ in grande forma quest’anno e le sue giocate sono sempre sorprendenti.