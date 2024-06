Carpi, è una Serie C con tante big

Un'altra dimensione. Il Carpi ritrova la sua, in serie C, ma a scorrere i nomi sembra quasi di tornare al 2019, ai tempi belli della serie B. Il prossimo torneo di serie C "Now" vedrà la neopromossa alle prese con club di un certo richiamo, come Ascoli, Pescara, Perugia, Spal, Entella e Ternana, tutte affrontate nel lustro più importante della ultracentenaria storia del calcio cittadino.

Un girone, quello "centrale", che abbraccia mezza Italia, ben dieci regioni, dalla Lombardia (la neonata Milan Futuro, la Under 23, per capirci), al Molise (Campobasso), con un volo in Sardegna (Sassari, contro la Torres). Veneto rappresentato dai veronesi del Legnago, l'Emilia-Romagna propone un paio di derby regionali (contro Rimini e Spal), poi c'è la Liguria (Sestri Levante e Virtus Entella), quindi le Marche (Vis Pesaro), la Toscana (Lucchese, Arezzo, Pontedera e Pianese), l'Umbria (Gubbio, Perugia e Ternana), quindi l'Abruzzo (Pineto e Pescara).

Un campionato bellissimo ed affascinante, eterogeneo e di difficile interpretazione, viste le difficoltà delle presunte "big", col blasone impolverato da contestazioni e da impasse societari. Il "piccolo" Carpi cercherà di dire la sua, mai facendo il passo più lungo della gamba, con in testa un solo obiettivo: la salvezza, un gioco gradevole, la gestione oculata e un'età media relativamente bassa. Da lunedì le prime ufficialità, dopo la conferma di mister Serpini e del suo staff, l'avvento di un nuovo ds (Bernardi, ex Fiorenzuola, al posto di Motta) che sta ragionando sulla non facile costruzione dell'organico. Il club sta intanto curando ogni dettaglio organizzativo e presto avrà pure uno store con i prodotti ufficiali, griffati da una nota azienda del bolognese che curerà l'allestimento nell'ex "fan-zone".

Le date

Raduno a Carpi il 15 luglio, dal 29 ritiro a Fiumalbo fino al 7 agosto. È il terzo anno di fila che la località appenninica ospita i biancorossi. L'11 agosto primo turno di Coppa Italia (da stabilire), una settimana più tardi il secondo. Nel weekend tra il 23 e il 25 agosto parte il campionato, strutturato com'è noto su tre gironi, con l'anticipo del venerdì ed i turni al sabato ed alla domenica con gli orari di volta in volta comunicati dalla Legapro. Tre i turni infrasettimanali (24/25 settembre, 29/30 ottobre e 11/12 marzo 2025). Sosta il 29 dicembre, ultima giornata 26/27 aprile. Poi i playoff.

Un po' di storia

Il Carpi torna al terzo livello del calcio italiano dopo tre anni. Per i colori biancorossi è la partecipazione numero 35, la numero 16 in "serie C" cui si sommano le 7 presenze in "Prima Divisione" negli anni Venti e Trenta, le 10 consecutive in "C1" tra l'89 e il 99, e le due in "Lega Pro" tra il 2011 e il 2013. Una lunga storia che continua sotto la guida del debuttante presidente Lazzaretti

I precedenti

Mai in campionato con Pineto e Sestri Levante, ma neanche con Pianese e Campobasso, affrontate nella poule scudetto a maggio. Derby regionale e "cromatico" con i biancorossi del Rimini, sfidati nel 21/22 in serie D (romagnoli primi ma battuti al Cabassi). Profumo di serie C con Gubbio, Arezzo, Perugia Vis Pesaro e Legnago, affrontate nella stagione 20/21, l'ultima del Carpi Fc 1909 prima del fallimento. Si torna alla serie B per ritrovare Pescara e Ascoli (ultimo incrocio nel 18/19), Entella e Ternana (17/18), quindi la Spal (16/17). Si deve scavare ancora di più per rintracciare tra gli avversari il Pontedera (2009/10 in serie D), la Torres (1999/2000 in serie C2) e la Lucchese (addirittura nel 1989/90 in C1).