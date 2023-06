Gli Amici del Nuoto VVF brillano al 9° Meeting nazionale di nuoto Azzurri d’Italia

Gli Amici del Nuoto VVF Modena hanno partecipato al prestigioso Meeting Nazionale Azzurri d’Italia, tenutosi nella piscina olimpionica del Centro Sportivo Italcementi di Bergamo il 3-4 giugno con 54 atleti di età compresa tra i 10 e 19 anni. Il meeting era infatti aperto a tutte le categorie federali dagli Esordienti B agli Assoluti. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 30 società provenienti da varie parti d’Italia ed è stato impreziosito dalla presenza di atleti della nazionale italiana, quali ad esempio le sorelle Cesarano medagliate agli ultimi Europei e ai Giochi del Mediterraneo.

Il risultato di squadra è stato senz’altro significativo sia per l’ottimo quarto posto ottenuto nella classifica per società, vinta dalla Sisport Torino, sia per le 40 medaglie conquistate (10 ori, 16 argenti e 14 bronzi). E’ degno di nota il fatto che gli Amici del Nuoto VVF sono stati capaci di salire sul podio in tutte le cinque categorie previste, segno di continuità nella crescita dei propri atleti dal vivaio fino agli Assoluti. A livello individuale, si segnalano i 3 ori conquistati da Rebecca ESPOSITO nei 50 FA, 100 FA e 100 SL (Es. B) e i 2 ori di Riccardo CORTONI nei 100 RA e 100 SL (Es. B). Sono saliti sul gradino più alto del podio anche Alessandro DI DOMENICO nei 100 RA (Ragazzi), Alex FANCINELLI nei 50 SL (Ragazzi), Nicolò FERRARI nei 200 DO (Es. A), Lucia MINOZZI nei 200 DO (Juniores) e Marco PANTANELLI nei 200 DO (Juniores).

Le 16 medaglie d’argento sono state conquistate da Alexandra Banaga, Marc André Di Domenico, Camilla Fabbri, Alex Fancinelli (2), Nicolò Ferrari, Ilaria Malmusi, Victoria Mistreanu, Thomas Pasotti (2), Valentina Pini, Alice Sandoni, Viola Scalisi, Nicolò Toto, Valeria Virlan e dalla 4x100 SL Es. A maschi (Pasotti, Toto, Di Domenico, Ferrari). Le 14 medaglie di bronzo sono invece andate al collo di Alexandra Banaga (2), Daniel Botnaru, Riccardo Cortoni, Marc André Di Domenico, Lucia Falzoni, Greta Ferrari, Francesco Saverio Fumai, Giacomo Gavioli, Daniel Kongjonai, Ilaria Malmusi, Arianna Miselli, Susanna Rossi e dalla 4x100 SL Ragazzi femmine (Malmusi, Sandoni, Parenti, Rinaldi).

I migliori punteggi FINA dei portacolori degli Amici Nuoto VVF sono stati ottenuti da Camilla FABBRI nei 50 SL (595 punti) e da Alex FANCINELLI nei 100 DO (557 punti). Il Presidente Mirco Merighi ha sottolineato come “il bilancio della trasferta sia da ritenersi molto positivo non solo per i brillanti risultati ottenuti, ma anche ai fini della costruzione di quello spirito di squadra che è fondamentale per l’ottenimento di buoni risultati anche a livello individuale”. Gli atleti sono stati accompagnati in trasferta dai tecnici Cinzia Arletti, Omar Carpentiero, Marco Giglio, Sonia Pizzi, Marika Santunione e Mauro Soldati.