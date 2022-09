Mondiali giovanili Pentathlon Moderno, bronzo per il modenese Matteo Gozzoli

Si sono appena conclusi i World Championships U17/U19 di Pentathlon Moderno a Lignano Sabbiadoro, con la partecipazione di oltre 250 atleti provenienti da 33 nazioni. Un ruolo da protagonista in questa rassegna iridata se l'è conquistato il 16enne modenese, tesserato per la Sweet Team Modena, Matteo Gozzoli.

Gozzoli, infatti, insieme ai compagni della Nazionale Denis Agraviloaie (ASD Ippocampo) e Mattia Bouvet (Athlion Roma), ha vinto la medaglia di bronzo a squadre nella categoria U17, alle spalle di Egitto e Francia.

In questi campionati del mondo è stato sperimentato un "new format", che vedrà la sua consacrazione alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 e che prevede tre intensi giorni di gare (qualifiche, semifinale e finale). Matteo è partito subito bene, superando agevolmente qualifiche e semifinale, dove tra l'altro ha fatto registrare il suo personal best a nuoto nei 200 stile libero e una sessione finale di tiro nel laser run chiusa in 7 secondi con 5 centri su 5.

In finale si è tenuto su livelli prestativi molto alti, segno che il lavoro fatto negli anni, ma soprattutto durante l'estate ha prodotto ottimi risultati.

Matteo, che inizierà tra pochi giorni il terzo anno al Liceo Scientifico delle Scienze Applicate "F. Corni", si è avvicinato al Pentathlon all'età di 5 anni. Ha vestito la prima maglia azzurra ai Mondiali in Egitto nel 2021, 3° nella European Cup a Barcellona il 1° maggio scorso e a luglio si è distinto con un ottimo 16° posto ai Campionati Europei U17 a Cracovia. Con questo risultato ha raggiunto un primo importantissimo traguardo, che lo porta tra l'altro all'11° posto nel ranking mondiale di categoria.

Matteo, entusiasta e forte del risultato ottenuto, pensa già ai prossimi appuntamenti sportivi con la consapevolezza che questo è solo un punto di partenza e che lo aspettano anni di duro lavoro, dove saranno necessari costanza, sacrificio e grande determinazione. Il talento modenese ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto e gli hanno permesso di coltivare questa sua grande passione: la famiglia, gli allenatori, gli amici e i compagni di squadra, la Sweet Team e la Federazione Italiana di Pentathlon Moderno.