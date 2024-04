Domenica la gara giovanile “1° Gran Premio Città di Medolla” 

Medolla, che nel 2022 ha ospitato la partenza del Campionato Italiano femminile Elite e Under 23, si conferma terra di ciclisti con il 1° Gran Premio “Città di Medolla”, gara riservata a Esordienti e in programma domenica 7 aprile con inizio gare previsto per le ore 9.30, con partenza da piazza Garibaldi.

Un evento organizzato dalla Polisportiva Sanmarinese, con una lunga tradizione di appuntamenti dedicati al ciclismo giovanile, in collaborazione con il Comune e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Il giorno della corsa resteranno chiuse al traffico dalle ore 8 alle ore 13 circa, opportunamente segnalate, i tratti facenti parte del circuito di gara delle seguenti strade: via Roma, via Bologna, via Matteotti, via Bruino, via Giardini d’Alboino, via Grande.

“La nostra terra ha una vocazione per il ciclismo che vogliamo rispettare e valorizzare – commenta l’assessore allo Sport Stefano Bonfatti – l’appuntamento del 7 aprile richiamerà talenti da tutta la regione, e anche da quelle vicine, per una giornata che sarà bella e animata non solo per gli appassionati di ciclismo, ma per tutta Medolla. Sottolineo il fatto che organizzare un appuntamento del genere, nel rispetto di tutte le norme in fatto di sicurezza, sia solo quello un’impresa, e per questo ringrazio per la professionalità e la passione il presidente Roberto Rossi, anche direttore di gara, e tutti i collaboratori della Sanmarinese”.