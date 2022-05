Ciclismo, 'Emilia Race': al via domani il Gran Premio dal Parco Novi Sad

Otto tappe primaverili ed estive per il gran Premio Criterium "Emilia Race”. L’evento, che si concluderà con il gran finale proprio a Modena martedì 6 settembre, prenderà il via domani presso l'anello del Parco Novi Sad. Organizzato dal Settore Ciclismo Uisp Modena, il gran Premio Criterium "Emilia Race” vedrà, dopo la tappa di domani, 10 maggio, altri giorni di gara il 17, il 24 e il 31 maggio a Reggio Emilia, il 7 e il 14 giugno a Modena, il 28 giugno a Reggio Emilia e il 12 luglio a Modena prima di attendere settembre per la corsa conclusiva.