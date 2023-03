Ciclismo, domenica si disputa il GP Fioritura con dedica a Giancarlo Gasparini

Domenica 26 marzo si disputa sulle strade di Vignola il GP Fioritura 2023 di ciclismo, rassegna ormai tradizionale che porta in città le migliori formazioni giovanili nazionali. Quest’anno l’appuntamento sportivo ricorda l’amato pediatra vignolese Giancarlo Gasparini, deceduto prematuramente nell’ottobre dell’anno scorso, che è stato assessore allo Sport, ma anche grande appassionato di ciclismo e giudice di gara della Federazione Ciclistica Italiana. La manifestazione è sotto l’egida del CONI, della Federazione Ciclistica Italiana con l’organizzazione tecnica della US Formiginese e l’indispensabile collaborazione delle società ciclistiche locali che garantiranno la sicurezza su tutto il percorso ai 400 ragazzi in gara.

Il GP Fioritura di ciclismo giovanile ha le sue radici nella cultura sportiva ciclistica vignolese, nata alla fine degli anni ’50, che aveva per palcoscenico la spettacolare fioritura dei ciliegi in fiore nella vallata davanti a Campiglio. Questo appuntamento (sotto la regia del SC Vignolese 1907 diretta dal cavalier Francesco Badiali) si chiuse alle fine degli anni ‘90. Ci vollero quasi 20 anni (2016) per ritornare a riproporre l’appuntamento sotto la spinta di un altro vignolese Mattia Semoli che radunò gli appassionati locali del pedale tra i quali Walter Girgenti. Con l’apporto tecnico della US Formiginese, all’interno dell’area artigianale di Vignola, si è dato vita a questo tradizionale appuntamento che porta a Vignola le migliori formazioni giovanili nazionali.

Il programma della giornata

Quattro le prove in programma. La giornata sarà aperta alle ore 9.45 con la categoria Esordienti (13 anni) per poi proseguire alle 10.45 con gli Esordienti (14 anni) prima della pausa pranzo. Alle ore 13.45 la categoria Allievi (15/16 anni), poi il gran finale con i ragazzi Juniores (17/18 anni) alle ore 15.45. Tutte e quattro le gare vedranno ai nastri di partenza un centinaio di ragazzi (400 in totale). Il percorso molto tecnico di km 4,900 è da ripetere più volte

Il percorso – Il percorso della gara è tutto nella zona artigianale di Vignola e riguarda le seguenti strade: v.le dell’Artigianato (zona Bar Oasis – Vigili del Fuoco), attraversamento via Paraviana, via Trinità (zona Autovignolese), via Cà Barozzi, via Barella (stazione ecologica), v.le dell’Artigianato.

Chiuse le strade interessate e l’Isola ecologica

Chiusura delle strade interessate dalle 8.00 alle 18.00. Chiusura per l'intera giornata dell'Isola Ecologica. I punti di accesso e gli attraversamenti saranno controllati da personale volontario autorizzato e coordinato dagli organizzatori della corsa, fornito dalle società Ciclistiche Pedale Vignolese e Olimpia Vignola, con il supporto degli Assistenti Civici. Sarà consentito l'accesso ai residenti, nel solo senso di marcia della corsa (senso orario), per il raggiungimento e l'uscita dalle abitazioni. Sarà consentito l'accesso al Centro AVIS al personale medico, ai volontari in servizio e ai donatori in programma, come da calendario prenotazioni. Sarà naturalmente consentito, previo arresto della corsa, l'eventuale transito di mezzi di soccorso dal/al Distaccamento Vigili del Fuoco di Vignola.

Le dichiarazioni

“Siamo molto contenti di poter tornare a ospitare il Gp Fioritura – commenta la sindaca di Vignola Emilia Muratori – E’ una bella occasione di sport per le nuove leve del ciclismo, ma quest’anno è soprattutto anche l’occasione per ricordare un vignolese molto amato nella nostra comunità per la competenza con cui ha esercitato la professione di pediatra, per il suo impegno amministrativo e per la sua grande passione per lo sport e il ciclismo in particolare. Come Amministrazione stiamo lavorando ad altre occasioni per ricordare il nome e l’opera di Giancarlo Gasparini, ma pensiamo avrebbe potuto gradire che il primo momento di dedica avvenga proprio nell’ambito di uno sport che aveva amato tantissimo come il ciclismo. Non a caso, immediatamente prima di ammalarsi, era impegnato a organizzare, insieme alla nostra Amministrazione, un incontro pubblico con l’ex ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani”.

“Desidero ringraziare – conclude l’assessore allo Sport Luca Righi – tutte le associazioni e i singoli che hanno contribuito a organizzare il GP Fioritura che è tornato ad essere, dopo anni di stop, un appuntamento di grande spessore sportivo e agonistico per le formazioni giovanili di ciclismo. In particolare desidero ringraziare Enzo Varini, presidente provinciale della Federazione Ciclismo Italiana, e gli organizzatori Mattia Semoli e Valter Girgenti per l’impegno e la passione con cui, per mesi, lavorano alla costruzione del Gran Premio. Fondamentale, naturalmente, l’apporto delle associazioni ciclistiche locali che non hanno mai fatto mancare il loro concreto aiuto, in particolare le società Pedale Vignolese e Olimpia Vignola, l'associazione G.s. Gioconda che fornirà i pasti per gli organizzatori e i volontari impegnati nella manifestazione”.