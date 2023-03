45° Gran Premio Giovanissimi, i giovanissimi modenesi a Cortina

Oltre 2.000 bambini delle scuole di sci italiane si sono sfidati sulle piste di Cortina d’Ampezzo. In pista i giovani dai 9 ai 12 anni di sci alpino, fondo e snowboard. E' stata numerosa la compagine modenese all'interno della spedizione emiliano romagnola, i nostri piccoli atleti si sono ben difesi ottenendo anche importanti risultati come i sesti posti di Alberto Colombini e Leonardo Mari della Scuola Sci Riolunato in forza al Frignano Ski Team e l'undicesimo posto di Alberto Truchi del Sestola. Di rilievo anche i top 50 di Caterina Chinchio, Zandonà Andrea e Davide Casali, tutti e tre della scuola sci Riolunato (Frignano Ski Team), di Turchi Francesco e di Prando Lorenzo del Sestola.

Di seguito tutti i piazzamenti dei Modenesi che hanno preso parte alla competizione.

U9 Baby 1 F

58° Iattoni Ginevra (Riolunato), 90° Zanni Lucia (Valcava), 102° Zanoli Vittoria (Valcava)

U9 Baby 1 M

46° Zandonà Andrea (Riolunato), 95° Ghittoni Giulio (Valcava), 112° Barbari Sarthak (Valcava), Gianaroli Edoardo (Riolunato), 118° Vacciago Gabriele (Sestola), 119° Canovi Julian (Riolunato)

U10 Baby 2 F

31° Chinchio Caterina (Riolunato), 69° Zanni Lucia (Valcava), 87° Baccarani Beatrice (Valcava), 116° Barattini Beatrice (Sestola), 124° Morelli Margherita (Valcava), 134° Cantergiani Giada (Sestola)

U10 Baby 2 M

6° Colombini Alberto (Riolunato), 46° Casali Davide (Riolunato), 72° Bussoli Federico (Riolunato), 107° Andreati Gabriele (Riolunato), 137° Boccacci Marco (Sestola)

U11 Cuccioli 1 F

53° Gagliardi Mia (Riolunato), 69° Cuoghi Anita (Sestola), 114° Moracci Sofia (Sestola), 136 Nanetti Sofia (Sestola), 141° Cerfogli Matilde (Sestola),

U11 Cuccioli 1 M

6° Mari Leonardo (Riolunato), 49° Turchi Francesco (Sestola), 93° Seghi Lorenzo (Sestola), 118° Cappellini Francesco (Sestola), 126 Baccarani Nicolò (Valcava), 140° Masetti Davide (Riolunato), 141° Ferrari Giovanni (Sestola),

U 12 Cuccioli 2 F

54° Antoni Emma (Riolunato), 60 Boselli Greta (Sestola), 113° Baisi de Toffoli Benedetta (Sestola), 133 Quadrelli Sara (Valvcava), 135° Pirozzi Caterina (Sestola), 147° panzica Bianca (Sestola), 152° Casali Anna (Riolunato), 165° Andreati Martina (Riolunato)

U 12 Cuccioli 2 M

11° Turchi Alberto (Sestola), 46° Prando Lorenzo (Sestola), 80° Borresi Nicolò (Valcava), 101° iattoni Tommaso (Sestola), 125° Bianconi Nicola (Sestola), 145 Pollacci Lorenzo (Sestola), 150 Maleti Gabriele (Riolunato),