Gran Premio Giovanissimi, anche i Pulcini tornano sugli sci dopo due anni di stop

Grande festa a Tarvisio già a partire da venerdì pomeriggio con la tradizionale sfilata delle scuole sci suddivise per regione che ha inaugurato il fine settimana dedicato alle competizioni della fase finale del Gran Premio Giovanissimi di sci alpino. A Tarvisio si sono dati appuntamento i migliori atleti italiani nati tra 2013 e 2010. La tradizionale manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Maestri di Sci (AMSI) ha dovuto rispettare una pausa di 2 anni per via dell'emergenza Covid per cui la voglia di partecipazione era davvero altissima. Ottimi risultati dei piccoli atleti della nostra regione che vedono ben 9 atleti tra i top 30 d'Italia.

Sabato 19, prova di Slalom Gigante per i nati nel 2010 e 2012

2010 - Cuccioli 2: 24° Leonardo Sola (Valcava), 29° Angelica Pastorino (La Faggia), 39° Veronica Burchi (Sestola), 45° Emma Sirelli (Monte Caio), 49° Matilde Libra (Riolunato)

2012 -Baby 2: 3° Enrica Valdiserri (Corno alle Scale), 6° Tommaso Ferrari (Riolunato), 8° Lorenzo Seghi (Sestola), 10° Gianmaria Loconte (Valcava), 24° Giovanni Sentieri (La Faggia), 31° Anita Cuoghi (Sestola), 34° Viola Nebbiali (Cerreto Laghi), 38° Francesco Turchi (Sestola)

Somenica 20, prova di Slalom Gigante per i nati nel 2011 e 2013

2013 - Baby 1: 7° Colombini Alberto (Riolunato)

2011 - Cuccioli 1: 6° Alberto Turchi (Sestola), 31° Greta Boselli (Sestola)