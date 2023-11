BPER Banca Grand Prix di Ginnastica, l'Italia batte l'Europa al PalaPanini

Si è svolto in un PalaPanini sold out il BPER Banca Grand Prix di Ginnastica, vinto dall’Italia con il punteggio di 5-2 sul resto d’Europa. Nel corso dell’evento sono stati dedicati alcuni momenti alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tema purtroppo di grandissima attualità. Il gruppo GpT della Petrarca Arezzo 1877 ha eseguito una routine contro la violenza al femminile subito prima dell’intervento di Daria Braga, direttrice Laureus Italia Onlus, “branch” della fondazione internazionale attiva a supporto di minori che vivono in realtà di forte deprivazione socioeconomica. Tutti gli atleti protagonisti del BPER Banca Grand Prix sono saliti in pedana con un segno rosso sul viso.

Nel corso del BPER Banca Grand Prix di Ginnastica lo Zonta Roma Capitolium ha consegnato il premio alla squadra nazionale di ginnastica ritmica, composta da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo e per questa consegna è stata scelta una delle tante frasi dell’aviatrice statunitense, Lady Lindy, la prima donna a compiere la trasvolata in solitaria dell’Oceano Atlantico, come Lindbergh, del Pacifico e degli Stati Uniti senza scalo, partendo da Los Angeles e arrivando a Newark (New Jersey): “Volare potrebbe non essere tutto rose e fiori, ma il divertimento di per sé stesso vale il prezzo!”.

Tra i tantissimi ospiti presenti il Presidente della FGI cav. Gherardo Tecchi insieme a tutto il Consiglio Federale FGI, il capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi e il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.

I risultati

Parallele Pari vinte da Illja Jurijovy? Kovtun - Matteo Levantesi 14,50 vs Illja Jurijovy? Kovtun 14,70

Trave vinta da Elisa Iorio - Elisa Iorio 13,40 vs Djenna Laroui 12,70

Cerchio vinta da Sofia Raffaeli - Sofia Raffaeli 35,90 vs Alba Bautista 33,10

Anelli vinti da Vinzenz Hoeck - Salvatore Maresca 13,70 vs Vinzenz Hoeck 14,40

Parallele Asimmetriche vinte da Alce D’Amato - Alice D’Amato 15,10 vs Djenna Laroui 13,30

Nastro vinta da Sofia Raffaeli - Sofia Raffaeli 32,80 vs Alba Bautista 31,50

Sbarra vinta da Carlo Macchini - Carlo Macchini 14,90 vs Illja Jurijovy? Kovtun 13,90

L'evento

La gara agonistica è stata preceduta da un momento ricco di magia e di emozioni, dedicato allo spettacolo della ginnastica: il Galà, con le esibizioni degli atleti e delle atlete delle varie discipline: artistica, ritmica, aerobica e acrobatica, per dare vita a uno spettacolo sempre più capace di catalizzare l’attenzione di tutto il pubblico presente, incantando con evoluzioni con e senza attrezzi, musiche coinvolgenti e tantissimi sorrisi delle atlete e degli atleti in pedana. Attesissime protagoniste le amatissime Farfalle della squadra nazionale di ritmica che anche questa volta non hanno deluso le attese.

IAKO, Jacopo Rossetto, cantante che ha partecipato all’edizione 2022 di X-Factor, ha partecipato al BPER Banca Grand Prix di Ginnastica, cantando Il Mondo sulla performance di Sofia Raffaeli; un binomio che si è già dimostrato vincente agli ultimi mondiali di Valencia dove l’azzurra ha conquistato insieme al pass olimpico la medaglia d’argento nel concorso generale e nell’esercizio con la palla e ha contribuito alla conquista del terzo posto per l'Italia

Il Trofeo BPER Banca è stato consegnato alla squadra vincitrice da Gianluigi Cozza, Area Manager Carpi insieme alle istituzioni cittadine e sportive. Tutti i protagonisti e le protagoniste del BPER Banca Grandi Prix di Ginnastica hanno ricevuto un omaggio da Nuncas, partner dell’evento.

Partecipatissimi i momenti allo stand Sigoa con le Fate Azzurre e il firmacopie di Alessia Maurelli, a dimostrazione dell’affetto del pubblico verso queste atlete che riescono sempre a regalare grandi emozioni.