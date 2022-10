Il grande tennis della seria A1 arriva a Sassuolo

E’ partito domenica 23 ottobre il Campionato Nazionale a squadre di Serie A1 maschile e tra le migliori 16 d’Italia vi è lo Sporting Club Sassuolo. La prima fase prevede un girone a 4 con la formula di andata e ritorno e, a seconda della posizione raggiunta, una seconda fase a tabellone play out per non retrocedere, oppure play off tra i più forti 4 team per la conquista dello scudetto 2022.

Il circolo sassolese è stato sorteggiato nel girone 1 e se la dovrà vedere rispettivamente con CT La Vela Messina, Park Tennis Club Genova e Tennis Club Prato. Grande attesa per la formazione genovese che conta tra le sue fila Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Gianluca Mager, Simone Bolelli e giocatori stranieri del calibro di Andujar e Kolar. Anche la squadra siciliana è ben consolidata: reduce dalla finale scudetto dello scorso anno, può contare sui vivai Fausto e Giorgio Tabacco e Federico Cinà, tra i migliori giovani al mondo. T.C. Prato, neo promossa nella serie maggiore, ha raggiunto questo successo grazie a un team uniforme: Barone, Iannaccone, Andaloro.. tutti giocatori italiani di pari classifica 2.3.

La nostra squadra punta a fare il meglio possibile confidando sulla grande esperienza e fiducia maturata in questi ultimi 4 anni, come conferma il capitano Simone Gentili, che si è dato come obiettivo la salvezza in A1. Alla sua corte sono approdati Franco Agamennone, italo – argentino classifica 1/15 e attualmente 147 al mondo e il giovane danese Holger Vitus Rune, classe 2003 e 31 ATP, che speriamo di vedere in azione sui campi in bolltex. Confermati per lo Sporting Club Sassuolo i portacolori del circolo sassolese Enrico Dalla Valle e Federico Bondioli, che insieme ai due vivai Giulio Mazzoli e Mattia Ricci completano il team. Simone Gentili potrà contare, inoltre, sullo spagnolo Roberto Carballes Baena, l’ungherese Marton Fucsovics, lo sloveno Blaz Rola, il tedesco Daniel Masur e i due leader della B1, Federico Marchetti e Alessio Tramontin.

Nella prima trasferta ligure lo Sporting Club Sassuolo ha avuto la peggio con il risultato di 4 – 2 con molto rammarico, visto che due incontri si sono decisi solo al terzo set; questi i risultati:

Singolari:

Mattia Ricci (Sassuolo) batte Alessandro Ceppellini (Genova) 1/6 6/3 7/5;

Kimmer Copejans (Genova) batte Federico Marchetti (Sassuolo) 6/3 61;

Luigi Sorrentino (Genova) batte Federico Bondioli (Sassuolo) 5/7 6/3 6/4;

Gianluca Mager (Genova) batte Enrico Dalla Valle (Sassuolo) 6/3 7/6.

Doppi:

Mazzoli/Bondioli (Sassuolo) battono Copejans/Ceppellini (Genova) 7/6 7/6;

Giannessi/Sorrentino (Genova) battono Dalla Valle/Tramontin (Sassuolo) 6/4 6/7 10/5.

Il calendario prevede domenica 30 ottobre dalle ore 10.00 in casa con Prato, poi il turno infrasettimanale martedì 1 novembre contro Messina e di nuovo in casa domenica 6 novembre contro Genova. L’ingresso è aperto a tutti, tifosi e appassionati di tennis.