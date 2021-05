Volley, Green Warriors Sassuolo da sogno: conquistata la semifinale play off

Obiettivo storico per la Green Warriors Sassuolo che accede alle semifinali play off dopo aver sconfitto al golden set Macerata. Le gare di andata e ritorno hanno avuto lo stesso esito a parti opposte, sancendo così un pareggio sostanziale. Si è dunque arrivati a giocare il sesto set (golden set) ieri sera, per determinare chi avrebbe passato il turno. Ora si attende mercoledì pe disputare gara 1 delle semifinali contro Megabox Vallefoglia.

Le neroverdi hanno giocato un set e mezzo perfetti: aggressive in attacco, attente e pazienti in difesa ed in fase di ricostruzione. Poi però Macerata è cresciuta in tutti i parziali, e si è aggiudicata il secondo set ai vantaggi. Il quarto set è stato equilibrato, poi Sassuolo ha trovato lo spunto vincente per chiudere, pareggiare e portare la sfida al tie break. Anche il quinto set è rimasto in bilico fino all'ultimo, ma alla fine è stata Sassuolo a chiudere, portando la disputa al Golden Set: le neroverdi sono partite forti (1-4, 5-8): Macerata però è riuscita a pareggiare (11-11). La Green Warriors allora ha messo tutta la grinta possibile in campo e ha allungato 11-13 per poi chiudere 13-15 regalandosi un sogno.