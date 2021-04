Volley, Green Warriors Sassuolo sconfitte contro Vallefoglia tornano domani in casa contro Cutrofiano

La Green Warriors Sassuolo torna tra le mura amiche del Pala Consolata di Sassuolo: domenica, Dhimitraidhi e compagne riceveranno la formazione del Cuore di Mamma Cutrofiano nel match valido per la terza giornata di ritorno di Pool Promozione. Fischio di inizio come di consueto alle 17.00 con diretta streaming su LFV TV, piattaforma ufficiale della Lega Pallavolo Serie A femminile.

Dopo quasi tre settimane di stop forzato a causa di un caso di Covid riscontrato proprio al rientro dalla trasferta a Cutrofiano dello scorso 14 marzo, le guerriere neroverdi sono tornate in campo quattro giorni fa, ospiti della Megabox Vallefoglia. Il primo match dopo la sosta non ha sorriso alle sassolesi, uscite sconfitte 3-0: un risultato finale forse troppo ingiusto per le ragazze di coach Barbolini che, effettivamente, al Pala Dionigi sono partite contratte ma sono progressivamente cresciute nel corso del match, ritrovando precisione e lucidità.

Reduce da una sconfitta è anche la Cuore di Mamma, che nel giorni di Pasquetta ha ceduto 0-3 contro la capolista Mondovì al termine di una prestazione sottotono, come evidenziato nelle interviste post partita dallo stesso coach Carratù. Sarà quindi una Cutrofiano in cerca di doppio riscatto quella che arriverà al Pala Consolata domenica, pronta a vendicare la sconfitta subita all’andata per mano di Dhimitriadhi e compagne e – soprattutto – alla ricerca della prima vittoria in una Pool Promozione fino ad oggi avara di soddisfazioni: dopo una spettacolare Regular Season, chiusa con il secondo posto nel girone Est, nella seconda parte di stagione, Avenia e compagne hanno conquistato un punto soltanto e si trovano al momento al settimo posto in classifica generale.

A presentare il match in casa neroverde è la centrale Federica Busolini: “Domenica contro Cutrofiano ci aspetta una partita sicuramente molto complicata in quanto andremo a scontrare un avversario molto valido. I nostri obiettivi però non cambiano: vogliamo tornare a vincere e ritrovare soprattutto quella continuità di gioco che ci è mancata contro Vallefoglia.

Durante questi ultimi giorni stiamo preparando il secondo match della settimana e speriamo di riuscire a scendere in campo al meglio”.