Green Warriors Sassuolo: Francesca Mammini convocata per uno stage in Nazionale

Arriva una convocazione per uno stage in Nazionale per una giocatrice della Green Warriors Sassuolo che annuncia l’evento con grande soddisfazione e orgoglio. E’ Francesca Mammini che prenderà parte ad una esperienza di tre giorni di stage al Centro Federale Pavesi di Milano nell’ambito del progetto di Qualificazione Nazionale Femminile 2021. Mammini – palleggiatrice classe 2004 – è al suo secondo anno in maglia neroverde e sarà impegnata a Milano dal 13 al 15 giugno su segnalazione del Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Marco Mencarelli. Volley Academy Sassuolo, nel comunicato, rivolge a Francesca “i più sentiti complimenti per la convocazione in Nazionale ed un grande in bocca al lupo per la nuova stagione con la maglia neroverde!”