Volley, Green Warriors Sassuolo domani ancora in campo contro Macerata

Torna già in campo la Green Warriors Sassuolo che domani sarà impegnata nella gara di ritorno dei Quarti di Finale Play Off in casa della CBF Balducci Macerata. Gara 1 dello scorso mercoledì – terminata 2-3 in favore della Cbf Balducci – ha certamente lasciato un po’ di amaro in bocca in casa neroverde, ma – allo stesso tempo – anche la consapevolezza di potersela giocare alla pari contro un avversario quotato come Macerata. C’è poi la certezza che tutto è ancora aperto: la sconfitta in gara 1 non condanna infatti le neroverdi, che in caso di vittoria per 0-3 o 1-3 guadagnerebbero direttamente il pass per le semifinali, mentre in caso di vittoria per 2-3 tutto si deciderà al golden set. Se invece a vincere sarà Macerata – con qualunque risultato – saranno le marchigiane a sfidare la vincente del quarto tra Vallefoglia e Soverato.

Sarà quindi una partita tutta da vivere, con la certezza che Dhimitriadhi e compagne – che più volte nella stagione hanno raccolto successi su campi particolarmente ostici – tenteranno come sempre il tutto per tutto. Fischio di inizio alle 17.00 con direzione arbitrale affidata ad Alessandro Somasino e Andrea Dell’Orso. Come di consueto, la partita sarà trasmessa in diretta streaming su LVF TV, piattaforma ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

“Domenica andremo a rincontrare di nuovo Macerata, sappiamo che si tratta di una squadra molto preparata e ordinata ma essendo già la terza volta in poco tempo che la incontriamo sappiamo come giocano e abbiamo dimostrato di poter giocare al loro livello - ha detto la centrale Federica Busolini -. Siamo consapevoli del fatto che sarà una partita faticosa ma arrivati a questo punto della stagione bisogna giocarsi il tutto per tutto”.