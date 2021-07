Tokyo, Olimpiadi: Paltrinieri è guarito e parteciperà a tre gare olimpiche

Ce l’ha fatta Gregorio Paltrinieri, il campionissimo carpigiano, che ha vinto per tempo sulla mononucleosi e potrà partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Il nuotatore 27enne, già oro nelle olimpiadi di Rio nei 1500 metri in vasca, cercherà tre volte il podio in questa edizione partecipando anche alla gara degli 800 in vasca e dei 10 km di fondo. Colpito circa un mese fa dalla mononucleosi, Paltrinieri aveva rischiato di dover dire addio al sogno olimpico, ma la malattia è stata combattuta per tempo e la buona notizia è che Gregorio potrà partecipare per far emozionare tutta Italia in alcune delle gare più impegnative dei Giochi Olimpici. Il carpigiano comincerà il 27 luglio con la gara degli 800 metri stile libero, il 30 inizierà invece le batterie dei 1500, mentre il 5 agosto affronterà la gara dei 10 km in acque libere.