Gubbio Modena 0 - 2 | Buona la prima per i canarini, bella vittoria in trasferta

Parte nel migliore dei modi il campionato del Modena che vince fuori casa contro il Gubbio. A sbloccare il risultato è Spagnoli che approfitta di un errore difensivo dei padroni di casa; raddoppia poi Scappini su rigore.

Nel primo tempo sono i canarini a cercare di spingere creando alcune buone occasioni con Mignanelli che riceve da Tulissi, ma non trova la porta. Deve poi intervenire più volte Cucchietti a salvare la porta, sempre su tiri di Scappini. L'unica occasione per il Gubbio è un cross rasoterra di Pellegrini che non viene intercettato da nessun compagno al 26'.

Appena iniziata la ripresa i gialloblù passano in vantaggio quando Gagno, al 49', lancia lungo in avanti, la difesa di casa commette un grave errore e lascia Spagnoli a intercettare il pallone completamente solo davanti alla porta e l'attaccante canarino non sbaglia. Prova a recuperare il Gubbio che reagisce bene e chiama in causa più volte un buon Gagno che non si fa mai sorprendere. A chiudere il match ci pensa poi Scappini dal dischetto con un cucchiaio che non lascia scampo a Cucchietti.

GUBBIO (4-3-3): Cucchietti; Formiconi, Uggè, Ferrini, Migliorelli; Malaccari, Megelaitis, Sainz Maza (87′ Ruggeri); De Silvestro, Pellegrini, Pasquato. A disp.: Zamarion, Giacometti, Ceppodomo, Gaia, Sorbelli, Elisei, Filippini, Munoz. All.: Torrente

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Bearzotti 6, Ingegneri 6.5, Pergreffi 6.5, Mignanelli 6.5 (92′ Stefanelli s.v.); Davì 6.5, Gerli 7, Castiglia 6.5 (68′ Muroni s.v.); Tulissi 7; Spagnoli 7.5 (92′ Zaro s.v.), Scappini 7.5 (83′ Prezioso s.v.). A disp.: Narciso, Chiossi, Milesi, Laurenti, Sodinha, Abiuso, Costantino. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Garofalo di Torre del Greco

RETI: 49′ Spagnoli, 78′ Scappini (rig.)

NOTE: ammoniti Mignanelli, Megelaitis, Castiglia, De Silvestro, Spagnoli, Formiconi.