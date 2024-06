Il Milan Junior Camp torna a Fanano: Una settimana di sport e divertimento

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

C’è grande attesa per il ritorno del Milan Junior Camp a Fanano, che si terrà dal 30 giugno al 6 luglio. Organizzato da AL2 Sport, questo evento promette una settimana all’insegna del divertimento e dello sport, attirando giovani calciatori da diverse parti del mondo, compresa l'Irlanda.

Questa sarà la terza edizione del camp nell'appennino modenese, e i partecipanti avranno l'opportunità di alloggiare presso l'hotel Firenze. Durante la settimana, il programma prevede escursioni al suggestivo lago della Ninfa, barbecue accompagnati da dj set, e maxischermi per seguire le partite dell’Europeo di calcio, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

L'iniziativa ha già riscosso un grande successo: oltre 1.300 partecipanti sono iscritti per l'estate in 20 differenti location tra Italia e Svizzera. Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare il sito ufficiale milancamp.al2sport.com.