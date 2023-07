Il nuoto modenese sorride con Ines Djebali, Vanessa Duzzi e Silia Tsigkoia

Ultimo appuntamento regionale per i nuotatori emiliani impegnati nelle finali del campionato in vasca lunga, disputatosi allo stadio del nuoto di Riccone, con una nutrita schiera di atleti modenesi. Su tutti si è distinta la juniores Ines Djebali (Circolo Sportivo GdF Modena), andata a podio in tutte le finali disputate. Per lei, specialista della rana, un bronzo nella distanza più corta dei 50 metri, ma soprattutto doppio titolo regionale nei 100 e 200 metri, cui aggiunge un altro bronzo nei durissimi 400 misti. Ottimi riscontri cronometrici per la compagna di squadra Valeria Fontana, impegnata nelle gare a farfalla e nei misti.

Quattro le finali disputate da Francesca Pizzi, tutte nello stile libero, con un ottimo quinto posto nei 1550 mt. Stesso piazzamento per Elena Ragazzi nei 200 farfalla, mentre nelle posizioni di rincalzo si piazza Alice Rossi nei 100 e 200 dorso. Top ten per Chiara Bozzali nelle gare veloci dei 50 stile libero e 50 farfalla. Il cronometro sorride a Federico Pirondi nei 200 rana. Della partita anche Vanessa Duzzi, che appena terminate le fatiche in vasca si è recata a Fano per prendere parte alla “Lisippo Adriatic Challenge”, gara di fondo in acque marine che l’hanno vista assoluta protagonista. La giovane atleta modenese ha trionfato nella distanza del miglio marino ed è arrivata seconda assoluta nei 3 Km, piazzandosi comunque prima tra la juniores. Le ottime due prove le hanno consegnato lo scettro di vincitrice della “Combinata Hero”, andata alla migliore performance assoluta di entrambe le gare.

Ma il nuoto modenese sorride grazie anche a Silia Tsigkoia, atleta ellenica di nuoto pinnato che da anni vive e si allena a Modena presso l’impianto della Città dei Ragazzi. La ragazza, seguita dal coach Cesare Fumarola, agli Europei disputatisi in Ungheria, ha conquistato il titolo di campionessa europea con la staffetta 4x50 mista del proprio paese, facendosi, tra l’altro, uno splendido regalo di compleanno che cade proprio in questi giorni.