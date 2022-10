Il raduno della Nazionale di bocce a Modena

Meno di un mese dopo i campionati italiani di petanque, organizzati ai Giardini ducali il 10 e 11 settembre, Modena ospita un altro importante appuntamento legato alle bocce. La Polisportiva Modena Est è stata scelta, infatti, dalla Federazione italiana bocce come sede per l’ultimo raduno delle rappresentative maschile e femminile della Nazionale italiana prima del torneo mondiale di inizio novembre in Turchia. Lo stage, aperto al pubblico, è in programma giovedì 6 e venerdì 7 ottobre nell’impianto di viale dell’Indipendenza 25.

Al raduno sono stati convocati per la formazione maschile, allenata dal commissario tecnico Giuseppe Pallucca, gli atleti Luca Viscusi, Luca Santucci, Giuliano Dinicola e Mirko Savoretti, mentre la selezione femminile, guidata dalla ct Germana Cantarini, è composta dalle giocatrici Chiara Morano, Lea Morano, Laura Picchio e Sanela Urbano. Gli allenamenti iniziano alle 18.30 di giovedì 6 e proseguono per l’intera giornata di venerdì 7; è previsto anche un momento dedicato all’attività fisica col preparatore atletico Luigi Trotta e un approfondimento sui temi della nutrizione con la nutrizionista Roberta Ancoretti. Sabato 8 e domenica 9 ottobre, poi, gli atleti saranno impegnati nelle gare “major” in programma alla bocciofila di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia.

Durante lo stage è prevista la presenza sul posto di Moreno Rosati, capo delegazione nazionale Fib e vicepresidente nazionale federale, Maurizio Andreoli, responsabile settore giovanile nazionale e consigliere nazionale Fig, Francesco Furlani, presidente regionale fib Emilia Romagna, Matteo Frigieri, delegato provinciale Fib Modena Reggio Emilia e Ivan Baracchi, presidente bocciofila Modena Est.