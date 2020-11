Imolese Modena 0 - 1 | I canarini segnano e resistono, punti importanti in trasferta

Torna a fare punti il Modena nella trasferta di Verona contro l'Imolese. Nel primo tempo la partita è assolutamente equilibrata, anche se il gioco dei canarini sembra più convincente sul piano tecnico. Le occasioni sono veramente pochissime nella prima frazione di gioco con Castiglia che ci prova al 23' ma il suo tiro termina sul fondo e al 42' è Polidori per i padroni ci casa a impensierire i gialloblù, ma anche in questo caso il tentativo non c'entra lo specchio della porta. Nella ripresa si sblocca quasi subito invece il risultato quando Scappini tira e trova sulla traiettoria un braccio dell'ex Carini: è calcio di rigore; sul dischetto va lo stesso Scappini che calcia fortissimo e centrale battendo Siano al 48'. Prova a reagire l'Imolese che non crea però veri e propri pericoli almeno fino al 75' quando Stanco va vicinissimo al gol dell'ex e il suo pallone sfiora il palo. Nei minuti finali cerca di amministrare il Modena senza rischiare più di tanto. All'85' incredibile il palo di Stanco su cross di Sall: l'attaccante a pochi centimetri dal legno riesce a colpirlo, poi torna sul pallone e questa volta ci arriva Gagno salvando il risultato dei canarini. Il match termina con l'Imolese in attacco, ma il risultato non cambia.

IMOLESE (3-5-2): Siano; Pilati, Rinaldi, Carini; Rondanini, Lombardi (61’Morachioli), Torrasi, Provenzano, Tonetto (79' D'Alena); Stanco, Polidori (79′ Sall). A disp.: Nannetti, Ingrosso, Mele, Angeli, Boccardi, Della Giovanna, Alboni, Ventola, Masala. All.: Cevoli

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Bearzotti 6.5 (88' Milesi), Ingegneri 6.5, Zaro 6.5, Varutti 6; Prezioso 6.5 (77′ Davì s.v.), Gerli 6, Castiglia 6.5 (88' Pergreffi); Tulissi 6.5 (77′ Spagnoli s.v.); Scappini 7.5, Monachello 6 (68′ Muroni s.v.). A disp.: Narciso, Mattioli, Stefanelli, Mignanelli, Laurenti, Abiuso, Sodinha. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Milone di Taurianova

RETI: 48' Scappini (rig.)

NOTE: ammoniti Scappini, Lombardi, Pilati, Carini, Prezioso, Davì, Gagno.