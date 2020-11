Serie C, Imolese Modena rinviata alle 19 per sospetto caso Covid

Avrebbe dovuto giocare questo pomeriggio alle 17,30 il Modena nel match in trasferta contro l'Imolese. E' emerso però un caso di Covid in un giocatore delle giovanili che spesso si allena con la prima squadra e per questo la partita è stata rimandata alle 19 di questa sera per poter effettuare un nuovo ciclo di tamponi in mattinata.