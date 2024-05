In Arte Danza: a Carpi 350 ballerini e 96 coreografie per la prima edizione del concorso promosso da USHAC e CSI

350 tra ballerini e ballerine che, come solisti o gruppi, hanno dato vita a 96 coreografie: questi i numeri, assolutamente entusiasmanti, con i quali si è chiusa, presso il polo scolastico ‘Margherita Hack’ di Carpi, la 1° edizione di ‘In Arte Dana’, il concorso di danze urbane e accademiche promosso da USHAC e CSI comitato di Carpi, con il contributo del Comitato Amici del parco.

Ottima la risposta dalle tante scuole di danza del territorio e anche da scuole provenienti da località lontane dal territorio modenese. A valutare i danzatori in gara, una giuria composta da nomi molto autorevoli - Ricky Benetazzo, Simone Alberti, Hektor Budlla e Paola Masi – che hanno anche assegnato diverse borse di studio a ballerine e ballerini promettenti che potranno perfezionarsi presso prestigiose accademie.

“Siamo rimasti davvero soddisfatti – commentano Carlo Alberto Fontanesi di USHAC, Giuliana Guarli e Barbara Freda del CSI – per la riuscita della manifestazione, cosa niente affatto scontata, dato che si trattava di una prima esperienza per una realtà totalmente nuova, a cui sono stati invitati anche gruppi di ballerini speciali, ossia con disabilità, e visto il periodo di festività ravvicinate. Forti di tutto l’entusiasmo dimostrato, stiamo già lavorando per la prossima edizione, nel 2025!”.