Inter Sassuolo 2 - 1, le pagelle | Ancora troppi errori di Chiriches, bene Djuricic

Ecco le pagelle di Inter Sassuolo 2-1.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Darmian 6.5; Hakimi 6.5, Barella 6.5, Eriksen 6 (58′ Sensi s.v.), Gagliardini 6 (70′ Vecino s.v.), Young 7, Lukaku 7.5, Lautaro Martinez 7 (77′ Sanchez s.v.).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5.5; Toljan 6 (76′ Haraslin s.v.), Chiriches 5 (90' Karamoko), Marlon 5.5, Rogerio 5.5 (75′ Kyriakopoulos s.v.); Obiang 6, Lopez 6.5; Traorè 6.5, Djuricic 6.5, Boga 6; Raspadori 6.

PEGGIORI TODAY

CHIRICHES 5 - Troppo spesso c’è il suo zampino nei gol avversari. Commette un erroraccio nei primissimi minuti che fortunatamente non si traduce in rete per l’Inter. Poi in entrambi i gol dei nerazzurri sbaglia la marcatura.

MIGLIORI TODAY

DJURICIC 6.5 - Cerca di mettere in campo il suo talento anche se spesso è impreciso. Fa un assist stupendo per Traorè che poi è bravo a segnare.