Hockey, Invicta Modena ai playoff di serie B

Con l'importante e prestigiosa vittoria di sabato sera al PalaVellani della polisportiva Sacca a Modena contro la formazione Romana dei Mammuth per 4 a 3, la squadra modenese di Hockey in line si è matematicamente qualificata per effettuare i play off validi per la promozione in serie A con un turno di anticipo.

La partita è stata molto sofferta con l'Invicta Modena subito in vantaggio con Bergamini, vero mattatore della serata, che poi ha allungato fino al 3 a 0 con centri di Ganzerli e Gandolfi, poi veso la fine del 1° tempo la prima marcatura dei romani che non ci stavano a perdere senza lottare, tanto che all'inizio del 2° tempo in pochi minuti e con due reti ravvicinate hanno rimesso la partita in parità 3 a 3, solo a pochi minuti dalla fine Sala nella doppia veste di giocatore/allenatore ha segnato il gol che l'Invicta Modena ha portato fino alla fine, nel finale i romani hanno cercato in tutti i modi per pareggiare ma una penalità a 30 secondi dalla fine ha chiuso il discorso con l'Invicta che gestiva il disco in Power Play fino alla sirena dove è esplosa la gioia. Adesso 3 settimane di riposo e poi ci si gioca la promozione in Serie A che Modena sta aspettando da alcuni anni. Giuseppe Carboni Dirigente e Addetto stampa Invicta Skate Modena