Invicta Modena, sconfitta nel primo match playoff con Torre Pellice

Inizia con una sconfitta la prima partita al meglio delle 3 dell'Invicta Skate Modena di Hockey in line impegnata nei play off per la promozione in serie A. Sabato sera al Pala Vellani della polisportiva Sacca si sono incontrate la formazione modenese e la compagine piemontese di Torre Pellice (TO) che è arrivata terza nella regular season del Campionato di serie B. La partita è stata molto combattuta e solo nel secondo tempo si è sbloccata con un uno-due da parte della formazione del Torre Pellice che vanta alcuni elementi di esperienza provenienti dal ghiaccio e altri giovani cresciuti in società, ma i modenesi non si sono arresi e hanno immediatamente ridotto le distanze con il gol di Giannatempo su assist di Bartolai, cercando fino alla fine di pareggiare con occasioni vanificate dall'ottimo giovane portiere piemontese, sicuramente una promessa di questo sport. Ma non tutto è perduto, sicuramente sarà complicato andare a vincerne due a casa loro ma con l'impegno e la determinazione vista in campo sabato non è detto. La prossima partita sarà Sabato 10 a Torre Pellice ed eventualmente la bella direttamente domenica 11 sempre in Piemonte. Fino alla fine avanti gialli