Hockey, Invicta Skate allo stage di Asiago

Iniziano con l'estate anche gli stage sportivi che aiutano gli atleti a migliorarsi in vista della prossima stagione sportiva. Gli atleti dell'Invicta Skate Modena, impegnati nei vari campionati di Hockey in line si stanno distinguendo per passione e impegno, e sei di loro saranno impegnati la prossima settimana in uno stage molto impegnativo ed interessante ad Asiago in provincia di Vicenza. Sotto la supervisione del commissario tecnico della Nazionale Italiana Luca Rigoni assistito dagli altri allenatori delle nazionali Juniores saranno impegnati anche in ottica di possibili convocazioni future per competizioni europee e mondiali che una volta esaurita l'emergenza sanitaria si ripresenteranno nel calendario degli impegni sportivi di questi ragazzi modenesi, a cui auguriamo di divertirsi e continuare con lo stesso impegno Presenti allo stage: Carboni Sveva Zanella Giorgia Marlena Marchica Riccardo Melis Marco Tronconi Christian Gueli Giuseppe Carboni Dirigente Invicta Skate Modena

