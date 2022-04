Conto alla rovescia per la Corrida dell'Angelo, aperte le iscrizioni per competitivi e non

Si avvicina a grandi passi la Corrida dell'Angelo, evento che per questo 2022 sostituisce il tradizionale appuntamento di San Geminiano che come lo scorso anno non è stato possibile organizzare nella maniera tradizionale a causa delle restrizioni imposte dal Covid. A più di due anni di distanza dall'ultima edizione la Fratellanza 1874 torna a proporre un appuntamento in presenza certificando la volontà di riprendere le vecchie consuetudini. La gara si articolerà per le vie del centro cittadino su un percorso di quattro chilometri da percorrere due volte per la gara competitiva ed una soltanto per i partecipanti alla “Mini Corrida” non competitiva.

L'evento, organizzato con il patrocinio del Comune e della Provincia di Modena, della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con la Croce Blu di Modena e con il sostegno di BPER: Banca prenderà il via con la gara competitiva alle ore 15 di lunedì 18 aprile da Corso Cavour e arrivo in Corso Canalgrande. Le iscrizioni per la gara competitiva dovranno essere effettuate entro il 14 aprile 2022 utilizzando una tra le seguenti modalità:

on-line collegandosi al sito: www.enternow.it

tramite email all’indirizzo: corrida@tds.sport

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:

on-line con carta di credito, sofort, mybank o bonifico bancario tramite il sito www.enternow.it

inviando la modulistica scaricabile dal sito tramite bonifico bancario italiano, con spese bancarie a carico dell’ordinante:

IBAN: IT40W0503412902000000151874

Intestato a: A.S. La Fratellanza 1874

Causale: Corrida 2022 – nome e cognome dell’atleta/i iscritto/i

Le iscrizioni si chiuderanno comunque al raggiungimento del numero di 800 iscritti.

Per la “Minicorrida” non competitiva, invece, la partenza è fissata alle ore 16 e le iscrizioni saranno possibili fino al 16 aprile 2022 dalle 17 alle 19 presso il Campo Comunale di Atletica Leggera in via Piazza a Modena oppure dalle 11 del 18 aprile 2022 presso la Segreteria della manifestazione sita al Parco Giardino Ducale Estense.

Il costo per la gara competitiva è di euro 20, mentre per la “Minicorrida” è di euro 5.