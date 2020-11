Anche Modena Volley in isolamento, positivo Gollini

Gli esiti dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato una debole positività al Covid-19 per il giocatore di Modena Volley Riccardo Gollini. In ottemperanza al protocollo in vigore il gruppo squadra è al momento in isolamento ed effettuerà un nuovo tampone nella mattinata di domani.

Nel frattempo è stata annullata la partenza per Trento prevista per domani per la prossima sfida di campionato. La trasferta potrebbe essere confermata giovedì dopo gli esiti dei nuovi tamponi.