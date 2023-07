Italia Gioca 2023. In partenza gli 11 atleti per la 7° edizione

Una delegazione di atleti sanprosperesi parteciperà alla settima edizione di “Italia Gioca”. L’evento si terrà da venerdì 21 a domenica 23 luglio a Nola, in Campania. Per la formazione di San Prospero, vincitrice delle due edizioni precedenti della manifestazione, si tratta della quinta partecipazione a “Italia Gioca”, dopo quelle che si sono tenute a San Felice Circeo nel 2017, a Cagliari nel 2018, a Pescara nel 2019 e a San Prospero nel 2022.

Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore della squadra è Francesco Rollini.

Parteciperanno in tutto dieci squadre, in rappresentanza di nove regioni italiane: Moconesi (Liguria), Val Cosa Meduna (Friuli Venezia-Giulia), Parma e San Prospero (Emilia-Romagna), Dalmine (Lombardia), Pescara (Abruzzo), San Felice Circeo (Lazio), Saviano (Campania), Pescopagano (Basilicata) e Firmo (Calabria).

La mattina di venerdì 21 luglio, prima della partenza, la delegazione incontrerà il Sindaco Sauro Borghi presso il Municipio di San Prospero.

“Siamo lieti di partecipare anche quest’anno in rappresentanza della nostra Regione – commenta il Vicesindaco di San Prospero Matteo Borghi, che accompagnerà gli atleti in trasferta – Come sempre l’obiettivo è quello di fare bella figura ottenendo buoni risultati, ma soprattutto di consolidare i legami di amicizia che ci legano alle altre squadre che partecipano a questa edizione”.