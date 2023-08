"Italia Gioca": la squadra di San Prospero arriva seconda

Dal 21 al 23 luglio a Nola, in Campania, si è tenuta la settima edizione di “Italia Gioca” a cui ha partecipato anche una delegazione di San Prospero. Al termine della competizione, la squadra di Parma ha ottenuto il primo posto, mentre quella sanprosperese ha conquistato il secondo, un risultato importante, per una manifestazione che ha come obiettivo principale quello di rafforzare l’amicizia tra i comuni che vi partecipano.

Hanno preso parte all’evento, nelle file della squadra di San Prospero, il capitano Alessandro Garuti, Matteo Palmieri, Simone Marcato, Nicole Sgambati, Martina Borghi, Cecilia Sega, Simone Sala, Ilaria Palmieri, Daniele Crisci, Marcella Volponi e Mattia Pizzarotti.

“I nostri ragazzi si sono distinti per la loro sportività e simpatia – commenta il Vicesindaco Matteo Borghi, che ha accompagnato la squadra in trasferta – A nome di tutta la Giunta voglio congratularmi con i componenti della squadra per le ottime prestazioni che hanno offerto. Un sentito ringraziamento anche ai rappresentati di tutti gli altri comuni coinvolti in questa edizione di Italia Gioca. Non vediamo l’ora di partecipare ai giochi del 2024”.