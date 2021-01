Juventus Sassuolo 3 - 1, le pagelle | Bene Traorè e Defrel, erroraccio di Obiang

Ecco le pagelle di Juventus Sassuolo 3-1

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 7, Demiral 6.5, Bonucci 6, Frabotta 6.5; McKennie s.v. (19′ Ramsey 7, 85′ Morata s.v.), Arthur 6.5, Bentancur 6 (46′ Rabiot 6), Chiesa 6 (85′ Bernardeschi s.v.); Ronaldo 6.5, Dybala 5.5 (42′ Kulusevski 6.5).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6 (72′ Oddei s.v.), Chiriches 5.5 (85′ Ayhan s.v.), Ferrari 5.5, Kyriakopoulos 6; Obiang 4, Locatelli 6; Defrel 7 (67′ Boga s.v.), Djuricic 5 (46′ Lopez 5.5), Traorè 6.5; Caputo 5 (46′ Toljan 6).

MIGLIORI TODAY

TRAORE’ 6.5 - Bellissima partita del giovane neroverde che gioca tanti palloni e trova sempre buoni spunti in fase offensiva anche contro una squadra come la Juventus. E’ suo l’assist per il gol di Defrel.

DEFREL 7 - Nonostante l’assenza di Berardi e Caputo, ci pensa lui a fare un gol importante che permette al Sassuolo di pareggiare, almeno momentaneamente, in inferiorità numerica contro in casa dei bianconeri. Velocissimo nell’azione del gol a saltare la difesa e a metterla di potenza in rete.

PEGGIORI TODAY

OBIANG 4 - Bruttissimo il suo intervento sulla caviglia di Chiesa. Viene espulso alla fine del primo tempo e lascia i compagni in inferiorità numerica per tutta la ripresa in una partita con il risultato ancora in bilico.