Kuzbass Kemerovo-Leo Shoes Modena 0-3 | Parte in scioltezza la tre-giorni di Champions

Adesso viene il bello: la Leo Shoes Modena dopo aver terminato la Regular Season con un tanto tribolato settimo posto in classifica, è pronta per il ritorno della “bolla” Champions in programma da oggi, martedì 9, a giovedì 11 febbraio al Pala Panini di Modena. L’obiettivo è quello di allungare il più possibile l’avventura in Champions League, la massima competizione per club del vecchio continente, competizione non proprio amica ai colori gialloblu nelle ultime annate, nonostante il blasone immenso del club emiliano.

Oggi si gioca Leo Shoes-Kuzbass Kemerovo alle 20:30 al Pala Panini, senza naturalmente il favore del pubblico emiliano un po’ come successo in Belgio, ma sarà un’occasione sicuramente utile per alzare l’asticella in vista del rush finale. Il club russo dell’ex illustre Ivan Zaytsev è un avversario tosto; in campionato è al secondo posto in classifica, dietro solamente alla Din. Moscow, e puntano forte anche sulla massima competizione europea, per incrementare il proprio prestigio. Gli arbitri della gara sono i signori.

LE FORMAZIONI

Kemerovo: 4) Kobzar, 9) Zaytsev, 3) Karpukhov, 22) Markin, 12) Shcherbakov, 6) Sivozhelez, 1) Obmochaev Coach Alexey Verbov.

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov

Primo set 22-25 Modena: errore a servizio di Lavia 1-0 Kuzbass. Lavia rimedia subito 1-1. Petric vincente in banda 2-2. Vincente al centro per Krmanovic 3-2 Kuzbass. Errore a servizio di Petric 5-3 Kuzbass. Attacco vincente di Zaytsev in banda 6-4 per la compagine russa. Punto per merito del check di Luca Vettori in diagonale 6-6. Grande punto realizzato dallo Zar 8-7 Kemerovo. Pasticcio difensivo per Modena, conducono i russi sul 9-8. Stankovic al centro autore di un paio di punti consecutivi 9-10 Modena. Ancora a punteggio Ivan Zaytsev 11-11, prima parte di gara equilibrata. Attacco vincente di Luca Vettori 12-12. Attacco vincente al centro di Shcerbakov 14-13 Kuzbass. Diagonale incisiva di Petric 15-15. Ancora a punteggio Luca Vettori 16-16. Attacco vincente di Stankovic a muro 17-17. Vincente al centro per Stankovic 17-19 Modena. Punto d’astuzia per Daniele Lavia 17-20 Modena sul finale di set. Un altro vincente di Daniele Lavia 17-21 Modena. Ace di Petric 17-22 Modena. Vincente di Markin e Kemerovo torna a punteggio 18-22 Modena. Lavia conclude un bellissimo scambio 19-23 Modena. Errore a servizio di Christenson 21-24 Modena. Shcherbakov ace vincente 22-24 Modena. Vettori chiude il primo set in grande stile 22-25 Modena.

Secondo set 15-25 Modena: Ivan Zaytsev si porta a casa il primo punto del set 1-0 Kemerovo. Mazzone pareggia i conti al centro 1-1. Grande diagonale di Petric, Modena avanti 1-2. Vincente di Krsmanovic 2-2. Errore in attacco per lo Zar 2-4 Modena. Errore Krsamanovic a servizio 3-5 Modena. Muro ai danni di Mazzone 5-6 Modena. Attacco vincente di Luca Vettori 6-8 Modena. Zaytsev attacco vincente in banda 8-9 Kemerovo resta in scia dei gialloblu. Vincente di Petric 8-10. Murissimo di Luca Vettori 8-11 Modena. Ottimo diagonale di Petric 9-12 Modena. Pipe imperiosa di Daniele Lavia 10-13 Modena. Attacco vincente di Markin per Kemerovo 12-14 Modena. Zaytsev viene murato in grande stile da Lavia 12-16 Modena. Petric pipe vincente 12-17 Modena che vuole chiudere in fretta il set. Ace di Christenson 12-18 Modena. Errore in fase offensiva di Kemerovo, Modena conduce 13-20 Modena. Karpukhov murato da Luca Vettori 13-22 Modena. A punteggio Karpukhov 14-23 Modena con tanti giovani in campo nella squadra biancoblu. Karpukhov errore a servizio 15-25 Modena.

Terzo set 21-25 Modena: Ivan Zaytsev inaugura in banda il terzo set 1-0 Kuzbass. Errore a servizio dell’ex Modena 1-1. Vincente in attacco di Petric 2-2. Attacco vincente in pipe di Sivozhelez 4-5, Kemerovo rimane in scia ai gialloblu. Punto di Lavia che si rifà di un punto sbagliato in precedenza 5-6 Modena. Torna a pungere Daniele Mazzone al centro 7-7. Si ripete al centro Mazzone in crescita costante dopo un paio di muri subiti. Vincente di Zaytsev in banda 10-8 Kuzbass. Ace Sivozhelez 12-9 per Zaytsev e compagni. Vincente in pipe di Krsmanovic 14-10 Kemerovo. Errore in attacco ai danni di Markin 15-12 Kemerovo. Stankovic al centro 15-13, Modena si avvicina ai biancoblu. Errore in attacco di Luca Vettori 16-14 Kemerovo. Entra Karlitzek. Ace di Karlitzek appena entrato in campo 16-16. Lavia punto di determinazione 18-17 Modena, che resta in scia. Ace di Christenson 18-18. Punto vincente per la Leo Shoes che si rifà avanti 19-20. Errore di imprecisione tra il Kemerovo 19-21 Modena che controlla sul finale. Entra Porro. Doppio ace di Porro 20-24 Modena. Stankovic attacco vincente al centro 21-25 Modena.

LE PAGELLE - Modena 7

Christenson 7, Petric 6,5, Stankovic 7, Mazzone 6, Lavia 6,5, Vettori 7, Grebennikov 7

INGRESSI: Karlitzek 6,5; Porro 7

Andrea Giani 7