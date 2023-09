La Fratellanza. 10km su strada, Cordazzo settima tra le Promesse. 43 titoli regionali Master conquistati

Due appuntamenti principali hanno caratterizzato il fine settimana per la Fratellanza. Una rappresentanza gialloblù guidata da Giulia Cordazzo ha preso parte ai campionati italiani di 10km su strada, mentre la pattuglia Master è scesa in pista e nelle pedane a Ravenna per conquistare i titoli regionali individuali.

Italiani 10km, Cordazzo settima

Pescara ha ospitato l’edizione 2023 dei campionati italiani di 10km su strada. Tanti sono stati gli atleti che si sono sfidati nelle varie categorie, con gli Allievi che si sono cimentati su una distanza inferiore ovvero i 6km. Per i colori gialloblù sono stati cinque i protagonisti tra cui spicca il settimo posto Under 23 di Giulia Cordazzo. La mezzofondista e specialista delle campestri della Fratellanza, che nell’ultimo anno ha iniziato ad assaggiare anche distanze più lunghe, si è dimostrata ancora una volta all’altezza della situazione chiudendo con il tempo di 35’57”. Sessantasettesima assoluta, invece, la classe 1999 Aurora Imperiale che ha concluso le proprie fatiche in 38’29”. Ultima rappresentante femminile in gara, invece, Aurora Gambetta nella categoria Allieve dove si è piazzata sedicesima in 24’51”.

Nelle gare maschili due i rappresentanti gialloblù vale a dire tra le Promesse Gian Marco Ronchetti classificatosi trentottesimo in 34”39, mentre tra gli Juniores è trentatreesimo Leonardo Di Niso con il tempo di 34”59.

Master, 43 titoli per la Fratellanza

Abbuffata di gare e di titoli regionali per gli atleti Master della Fratellanza che si sono dati battaglia nel fine settimana a Ravenna. Sono 43 alla fine i successi gialloblù su un totale di 196 disponibili viste le gare in programma e gli iscritti ad ognuna. Gianmattia Guglielmini (SM35) si impone sui 100 così come Andrea Portalatini (SM50) e Giuliano Bagnoli (SM65). Tripletta anche nei 200 con Riccardo De Luca (SM40), Stefano Spinelli (SM45) e Alberto Martignani (SM55) che fa il bis sui 400 assieme ad Alessandro Manfredi (SM60), Alessandro Bianchi (SM45) e Mirko Paolini (SM50). Per questi ultimi due l’affermazione è arrivata poi anche sugli 800 così come per Marco Moracas (SM60) e Raffaele Mungo (SM65). Nei 1500 festeggia Maurizio Cavazzoni (SM55), mentre nei 400 ostacoli sale sul gradino più alto del podio Maurizio Pelloni (SM45).

Per quanto riguarda i salti vittoria di Giacomo Guglielmini (SM40) nel lungo così come Emilio Borghi (SM70). Nei lanci, invece, poker di Tarcisio Venturi (SM70) in tutte le specialità classiche e vittoria anche per Ugo Coppi (SM65) nel disco con la miglior prestazione di tutte le categorie.

Infine per chiudere il programma maschile le staffette con il titolo della SM60 nella 4x100 formata da Jorge Vasquez, Vito Amoroso, Alessandro Manfredi e Giuliano Bagnoli. Due successi, invece nella 4x400 con gli SM50 Jorge Vasquez, Mirko Paolini, Maurizio Pelloni e Alessandro Bianchi oltre agli SM40 Riccardo e Simone De Luca, Elia Bonomo e Gianmattia Guglielmini.

Passando al femminile doppietta fra 400 e 800 per Loretta Rubini (SF60), mentre Ramona Barbieri (SF45) chiude davanti a tutte i 1500 al pari di Monica Barchetti (SF55). Nei 5000 successo per Giulia Sighinolfi (SF35) poi passando ai salti doppietta per Giuditta Colacchio (SF55) nell’alto e nel triplo. Nei lanci Giuliana Gherardi (SF75) imita Venturi e fa poker anche lei, ma a differenza del compagno di squadra si impone nel martello maniglia corta e non nel giavellotto, gara a cui non ha preso nemmeno parte. Tripletta per Roberta Arienti (SF55) nel disco, martello e martello maniglia corta. Infine tre successi anche nella marcia con Alessia Zapparoli (SF35), Claudia Caffagni (SF50) e Chiara Baggio (SF60).