La Fratellanza. CdS Cross, successi per Crociani, Ligorio, Milo e Gentile

Ricco weekend quello che si è concluso con tantissimi atleti di casa Fratellanza impegnati nelle rispettive discipline. Domenica a Faenza si sono sfidati gli specialisti del Cross di ogni età nella seconda prova valida per i Campionati di Società, l’ultima per le categorie assolute, mentre per settore giovanile e Master ci sarà un terzo appuntamento coincidente con i campionati regionali individuali in programma il 19 febbraio a Correggio.

Le gare

Come sempre la prova più impegnativa e lunga è stata quella destinata alle categorie Senior e Promesse maschili. I dieci chilometri di gara hanno visto protagonisti Marco Casini e Riccardo Brighi, rispettivamente primo e quarto al traguardo ed in gara per Delta Atletica ed Mds Panariagroup di Sassuolo. Per i colori gialloblù al traguardo solo Marco Vezzelli settantatreesimo in 38’35”. Poche notizie positive anche al femminile visto il forfait di Martina Cornia e Francesca Badiali che si andavano ad unire all’assenza di Giulia Cordazzo, impegnata agli italiani su pista dove ha conquistato l’argento sui 3000 Promesse. A tenere alti i colori di casa Fratellanza è stata la new entry, classe 2003, Sofia Spreafico che ha chiuso quinto, mentre Aurora Imperiale si è classificata quattordicesima.

Ottime notizie, invece, arrivano dagli Juniores dove sugli 8 chilometri è secondo Matteo Costa a soli nove secondi dal vincitore Flavio Zaretti del Cus Parma. Ancora assente un altro dei più accreditati gialloblù come Leonardo Di Niso, a completare i punteggi di squadra sono stati così Luca Brandoli e Francesco Zurru arrivati rispettivamente undicesimo e dodicesimo. Al femminile, invece, successo per la triatleta romagnola che veste i colori modenesi Sara Crociani e ottimi piazzamenti per Alice Alessandri quinta e Lisa Melli Santunione sesta.

Tra gli Allievi il migliore di casa Fratellanza è Matteo Gozzoli che ha chiuso undicesimo in una volata serratissima a tre per le posizioni dal decimo al dodicesimo. Ventunesimo, invece, Cesare Taglini e trentatreesimo Sebastiano Rota. Tra le Allieve, invece, la migliore è Aurora Gambetta decima davanti a Nina Samardzic quattordicesima e Alessia Pini diciottesima seguita da vicino dalla compagna Bianca Zoboli.

Scendendo nel settore giovanile tra i Cadetti spiccano Adam El Masslouhi e Giovanni Cargioli, rispettivamente ottavo e nono al primo anno di categoria, mentre nella gara femminile continua a regalare grandi risultati Giada Margherita Ligorio che chiude davanti a tutte i suoi due chilometri. Sorriso gialloblù anche tra i Ragazzi con l’affermazione di Daniel Milo ed i piazzamenti di prestigio, quinto e sesto, per Nicolò Ferraro e Antonio Esposito. Tra le Ragazze, invece, undicesima Anna Ferri in una gara dominata dalla corazzata pavullese dell’Atletica Frignano.

A chiudere le categorie Master con la doppietta tra gli SM55 di Maurizio Gentile e Andrea Baruffi che hanno occupato rispettivamente il primo e terzo gradino del podio. Tra gli SM60 è terzo anche Marco Moracas. Due i podi, invece, al femminile ed entrambi secondi posti quelli conquistati da Barbara Debbi tra le SF35 e da Monica Barchetti tra le SF55.

Le classifiche

La Fratellanza chiude al diciassettesimo posto nella categoria Senior maschile penalizzata anche dai pochi atleti che hanno portato punti. Scende forzatamente anche la squadra femminile viste le assenze pesanti e chiude al nono posto. Le cose migliori, visti anche i risultati, arrivano dagli Junior dove i maschi chiudono a ridosso del Cus Parma, mentre le femmine conquistano il primo posto finale ai danni della Corradini di Rubiera. Quinto e terzo posto, invece, per Allievi e Allieve.

Come detto settore giovanile e Master avranno ancora una terza prova per definire la classifica dei CdS, ma dopo le prime due uscite i Cadetti sono quarti e le Cadette quinte. Dominano, invece, i Ragazzi, mentre le Ragazze occupano il quarto posto ad un passo dal terzo. Tra gli Over 35, invece, quinto posto per i maschi e quarto per le femmine.