La Fratellanza. Master Festival Trofeo BPER, la Fratellanza si aggiudica il titolo maschile

Giornata del 2 giugno in pista per gli atleti Master della Fratellanza e di tante altre realtà arrivati a Modena al Campo Comunale di via Piazza sia dalla regione che dal resto d’Italia per il Festival che metteva in palio il Trofeo BPER alla squadra che avrebbe ottenuto i migliori risultati. Il meeting era strutturato come un Campionato di Società, con le classifiche di ogni gara redatte in base al punteggio parametrato corrispondente alle prestazioni realizzate dagli atleti in base alla fascia d’età di appartenenza. Per i colori gialloblù la squadra maschile ha festeggiato il successo grazie ai 19296 punti ottenuti con soli 28 risultati rispetto ai 34 valsi, però, solo 17521 punti dell’Acquadela Bologna classificata seconda. Ultimo gradino del podio per l’Atletica Santamonica Misano che, invece, si è imposta nella classifica femminile con 14448 punti frutto di 21 risultati contro i 13649 in 17 gare della Fratellanza ed i 9492 con 13 gare dell’Endas Cesena.

Le gare maschili

Per quanto riguarda le singole gare a partire dalla velocità sfiora il podio Francesco Di Leonardo sui 100 piani chiusi in 12”15 per 769 punti, dieci in meno del terzo classificato ovvero il romagnolo Franco Zamagni. Stesso piazzamento nei 400, sempre alle spalle dello stesso Zamagni, per Alessandro Bianchi seguito dagli altri gialloblù Alberto Martignani, Fabrizio Crinò e Maurizio Pelloni. Nei 200 ostacoli vince Crinò con 775 punti davanti al compagno Simone De Luca con 661 e al milanese Antonio Montaruli.

Nel mezzofondo sui 1500 metri secondo posto per Maurizio Cavazzoni con un ottimo 4’42”05 nella categoria SM55 per 904 punti complessivi. Terzo nei 3000 metri di marcia, invece, il ‘solito’ specialista Samuele Calò con 786 punti.

Nei salti, e più precisamente nell’alto, domina l’Edera Forlì occupando i primi quattro posti e in quinta piazza si classifica il gialloblù Heron Borelli con la misura di 1,56 metri per 781 punti.

Infine i lanci con Ugo Coppi che si impone nel disco con 957 punti e quarto posto per Tarcisio Venturi con 859. Per quest’ultimo stesso piazzamento anche nel giavellotto con 831.

Le gare femminili

Doppietta sul giro di pista per le portacolori della Fratellanza Lucia Teresa Pollina e Lara Gualtieri rispettivamente prima e seconda con 1112 punti, frutto di una prestazione cronometrica di 59”58 per la categoria SF45, e 947. Nei 1500 metri, invece, è quarta Ramona Barbieri con 871 punti, solo uno in meno della terza classificata ovvero Silvia Brandolini dell’Endas Cesena. Tre le gialloblù in gara nella marcia, invece, a partire da Alessia Zapparoli che si è imposta con l’ottimo punteggio di 1065, frutto di un 14’42”73 per la categoria SF35. Terza con 886 punti Claudia Caffagni e alle sue spalle con 732 Chiara Baggio.

Infine i lanci dove a partire dal peso Simona Barchetti è seconda e precede la compagna Valentina Montemaggiori con 985 punti contro 978 frutto di due misure molto simili essendo la medesima, ovvero SF50, la categoria.