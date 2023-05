La Fratellanza. Niente regionali assoluti, a Modena meeting in memoria di Antonio Brandoli

Una settimana dopo la fase regionale dei Campionati di Società assoluti il Campo Comunale di Modena doveva ospitare la rassegna che metteva in palio i titoli emiliano romagnoli individuali. Le recenti vicende che hanno colpito in particolare la Romagna, però, hanno spinto la Federazione al doveroso atto di derubricare l’evento in un meeting semplice con i titoli che saranno assegnati in un’altra manifestazione da calendariare nel corso dei prossimi mesi. Sotto la Ghirlandina, quindi, si terrà una normale due giorni di gare intitolata, però, alla memoria di Antonio Brandoli, storico volto della Fratellanza nelle vesti di atleta prima e di tecnico/dirigente successivamente che è scomparso lo scorso anno.

Le gare maschili

Ampio e variegato il programma delle gare che abbraccia di fatto tutte le specialità. Partendo dalla velocità dopo il forfait di una settimana fa ci sarà Andrei Zlatan al via dei 100 in una sfida annunciata contro il ‘solito’ reggiano Kyereme e l’azzurro Luca Lai. Il classe 2002 Riccardo Valentini, invece, è il miglior accredito gialloblù sui 200 dove si cimenterà anche Alberto Montanari oltre al suo giro di pista che vedrà impegnato anche Alessandro Ori. Negli ostacoli Jordan Martinez Herrera è il favorito sui 110, mentre nei 400 gareggerà solamente il giovane Tommaso Pedrazzini che dovrà fronteggiare le barriere ad altezza senior e non Allievi.

Nel mezzofondo atteso Michele De Berti sugli 800, mentre nei 1500 spazio ai giovani Matteo Costa e Leonardo Di Niso alla ricerca di miglioramenti continui dopo la grande stagione invernale. I 5000, invece, vedranno Alessandro Pasquinucci lottare contro i quasi coetanei Gravante e Rondoni della Corradini Rubiera oltre a Riccardi dell’Imola Sacmi Avis. Infine i 3000 siepi con lo specialista Gian Marco Ronchetti e lo Junior al primo anno Francesco Zurru alle prime esperienze sulla distanza, ma non nella specialità.

Passando ai salti nell’alto in gara solo i giovani Davide Pagliani e Alessandro Rumi, mentre nell’asta torna in pedana Jacopo Mussi alla ricerca del primo balzo a cinque metri della stagione. Nel lungo, invece, si attende il giovane Francesco Rasconi.

Infine i lanci dove sarà sempre in pedana per lungo e martello Lorenzo Puliserti, mentre nel disco cerca miglioramenti Matteo Storti.

Le gare femminili

Irene Pini e la giovane Allieva Chiara Cappi continuano il percorso di rodaggio sia sulla distanza dei 100 che su quella dei 200. Spazio alle giovani anche nei 400 con Laura Sofia Brighi in una gara che vede capolista degli accrediti l’azzurra Ayomide Folorunso. Nei 100 ostacoli con barriere ad altezza senior si cimenterà l’Allieva Alessia Soukhomazov così come Emma Martignani nei 400 con il secondo accredito alle spalle della compagna e sorella Lisa.

Arrivando al mezzofondo folta rappresentanza gialloblù sugli 800 dove, al momento, spicca la Junior Lisa Botti per i colori modenesi. Nei 1500 in pista il tandem Martina Cornia e Aurora Imperiale, mentre tra le senza accredito troviamo la Junior specialista del triathlon Sara Crociani. Per i 5000, invece, in pista la Promessa Ludovica Severi, mentre sulla stessa distanza nella marcia torna in pista Alessia Zapparoli seguita dalle giovani Bianca Zoboli, Elena Orsini e Lisa Montanari.

Passando ai salti nell’alto c’è da registrare l’esordio stagionale di Nicole Romani, mentre nell’asta cercano di migliorarsi le giovani Ilaria La Martina e Mariasole Carpenito. Per Bianca Mantovani test nel suo salto in lungo così come per Costanza Gavioli che, invece, predilige il triplo dove a sua volta si cimenterà.

Infine i lanci con Lucy Omovbe nel peso ed il tandem Martina Celeghini-Erica Dotti nel disco. Il martello presenta una nuova occasione di migliorarsi, invece, per Arianna Cavicchioli reduce dal personale di poco oltre i 40 metri. E poi c’è il giavellotto dove dovrebbe esordire Emanuela Casadei dopo il forfait di una settimana fa.