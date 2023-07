La Fratellanza. Tante gare e diversi risultati interessanti in settimana per i gialloblù

Tante gare e tanti appuntamenti per gli atleti della Fratellanza nell’ultima settimana, in attesa del Challenge Assoluto che da domani mattina animerà il Campo Comunale di via Piazza. Partendo dall’ultimo fine settimana al meeting internazionale di Nembro si è messo in luce Michele De Berti piazzandosi settimo sugli 800 metri con il tempo di 1’48”85 in una gara vinta dal forte Under 23 Francesco Pernici che si è messo alle spalle due etiopi ed un sudafricano.

A Parma, invece, successo di Freider Fornasari nei 100 piani con i crono di 10”56 in batteria e 10”54 in finale, mentre terzo si è piazzato Andrei Zlatan scendendo a 10”73 dopo il 10”79 in qualificazione. Sui 1500, invece, Alessandro Pasquinucci si conferma sui tempi fatti segnare una settimana prima a Modena e chiude quinto una gara di livello in 3’45”64. Vince e avvicina il primato sociale, invece, la staffetta 4x100 con Valentini, Zlatan, Ori e Fornasari che ferma il tempo sul 40”39. Al femminile, invece, è quinta in 12”05 Eleonora Iori sui 100.

A Piacenza, invece, erano in palio ancora titoli regionali e più precisamente marcia, asta femminile e disco. In quest’ultima specialità ad imporsi è stata Martina Celeghini, quarta assoluta e prima tra le atlete della regione con la misura di 33,99 metri. Terzo posto con 29,01 anche per la Master SF50 Simona Barchetti. Sempre in tema di lanci, ma al maschile Michael Matullo vince la gara di peso Allievi con la misura di 11,92 metri. A completare il programma dello scorso fine settimana, invece, la gara per rappresentative regionali Allievi andata in scena a Pistoia che metteva di fronte Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Liguria ed Abruzzo. Questa è stata anche la classifica finale con la nostra regione sull’ultimo gradino del podio grazie a tanti buoni risultati tra cui quello della portacolori della Fratellanza Alessia Soukhomazov che sui 100 ostacoli ha migliorato ancora il personale, sempre con vento contrario, portandolo a 14”65 per un quarto posto finale.

Due, invece, i meeting andati in scena durante la settimana. Mercoledì il Memorial Franco Conti ad Imola che ha visto Bokar Badji e Andrea Cavini rispettivamente sesto ed ottavo nei 100 con i tempi di 10”91 e 11”03. Sugli 800 ottimo secondo posto con personale migliorato per Alessandro Pasquinucci in 1’52”76 e quarto in 1’55”19 il compagno Marlon Bettuzzi. Nei salti pareggia il proprio personale Filippo Virdis nell’alto, quarto assoluto con 1,84 metri.

Ieri a Castelnovo Monti, infine, gare per tutti dagli assoluti al settore giovanile con Eleonora Chiodi seconda nei 1500 in 5’30”44 e Benedetta Merzi che si è misurata anche in una specialità diversa dal solito ovvero i 100 ostacoli chiusi terza con 18”05. Nel suo triplo, invece, è arrivata una bella vittoria con 11,55 metri che è anche il nuovo personale nonché primato sociale Junior in casa Fratellanza. Quinta con 10,50 metri la specialista del lungo Bianca Mantovani. Tra i Cadetti quarto posto di Kiri Govoni nei 1000 con il tempo di 2’56”42, mentre tra le Cadette a proposito di record personali e sociali Rita Manfredini si migliora sui 300 vincendo in 40”87. Per lei primo posto anche nel lungo con la misura di 5,25 metri. In gara nelle stesse prove anche Angelica Balboni rispettivamente sesta in 46”06 e quinta con 4,59 metri.