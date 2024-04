La Fratellanza. Trofeo Liberazione, la stagione estiva parte alla grande

Poco meno di mille atleti in gara per un pomeriggio di grandi sfide al Campo Comunale di Modena. Il Trofeo Liberazione ha aperto ufficialmente la stagione estiva che inizia subito ad alti ritmi con tanti impegni nell’arco di pochi giorni. Per i portacolori della Fratellanza si tratta di un periodo impegnativo e particolare visti gli eventi che andranno in scena per festeggiare i 150 anni anche sul campo di gara. Ma rimanendo alle gare di ieri, tradizionalmente organizzate dalla Uisp Modena, sono arrivati i primi riscontri per i protagonisti di tante categorie in casa gialloblù.

Partendo dalla velocità i 100 metri piani hanno visto trionfare l’ex campione olimpico giamaicano Omar McLeod nell’antipasto di quel che ci aspetta l’1 maggio in occasione del meeting internazionale Frate 150. Il miglior portacolori modenese è stato Riccardo Valentini ottavo in 10”92. Nei 400 piani, invece, si distingue subito Alessandro Ori che vuole mettersi alle spalle un 2023 a fasi alterne e riparte da un quinto posto in 48”47. Dalle pedane e più precisamente da quella dell’alto, invece, arrivano grandi notizie per l’Allievo Filippo Virdis che parte fortissimo ritoccando in maniera importante il personale realizzato al coperto in inverno ed è quarto assoluto valicando la misura di 1,92 metri. Nel peso è secondo con 12,58 metri il master Sauro Malagoli, mentre nel giavellotto Giovanni Frattini riparte da un successo e da 69,90 metri dopo il successo di qualche settimana fa nella gara Under 23 alla Coppa Europa di lanci. Stessa gara, ma categoria Allievi e terzo posto per Giacomo Gazzotti che a sua volta migliora notevolmente il personale portandolo a 50,99 metri.

Nelle gare al femminile, invece, si scalda nei 100 piani la specialista del giro di pista Anna Cavalieri quinta con 12”30. Nei 400 avvicina il personale Emma Martignani chiudendo ottava in 58”77 alle spalle della compagna e specialista delle prove multiple Lucia Quaglieri che ferma il cronometro sul 58”46. Nei 1500 quinto posto assoluto per Giada Margherita Ligorio, al primo anno Allieve, con il tempo di 4’46”36. Passando alle pedane si ripropone nel triplo Costanza Gavioli che apre la sua stagione con un secondo posto e la misura di 12,39, mentre ottava Benedetta Merzi con 11,59 e decima l’Allieva al primo anno Anna Volpi con 11,33 metri.