Sport tradizionali, Cortelloni si riconferma campione regionale nel lancio del ruzzolone

Alberto Cortelloni si riconferma campione regionale per l’Emilia Romagna nel lancio del ruzzolone per il terzo anno consecutivo. L’incoronazione ha avuto luogo sulle piste emiliane della Sport Valley in occasione dell’ultima giornata di qualificazione che ha visto impegnati nell'impianto dei “Fogni” di Acquaria, nel Comune modenese di Montecreto, ben 351 lanciatori suddivisi nelle tre categorie seniores.

La competizione ha visto impegnate anche le categorie juniores con 17 presenze di giovani e giovanissimi all’appuntamento promosso dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

Cortelloni ha gareggiato nella massima categoria con i colori della locale Asd Acquaria - La Croce. Le altre categorie in gara, la B, la C e le Giovanili si sono confrontate nell’impianto di Coscogno dove si sono imposti Gianni Quattrini dell’Asd Sassoguidano – Verica - Semese in categoria B, Domenico Pigati dell’Asd Fanano in categoria C, Nicolò Ferrari dell’Asd Montese (BO) in categoria Juniores. Matteo Ballocchi Asd Lama Mocogno - Tolé ha prevalso nella categoria Allievi mentre Alex Ballocchi dell’Asd Lama Mocogno - Tolé ha prevalso nella categoria Pulcini.

La giornata particolarmente calda ha messo a dura prova la tenuta fisica dei partecipanti. Domenica prossima, 21 luglio, è in programma la conclusione dei campionati provinciali, a Lama Mocogno, non conclusi lo scorso 12 maggio a causa delle avverse condizioni climatiche.

Le classifiche

Cat. A: 1° Alberto Cortelloni Acquaria-La Croce, 2° Massimo Querciagrossa Fondovalle, 3° Emanuele Beneventi Sant’Antonio.

Cat. B: 1° Gianni Quattrini S.V.S., 2° Fabrizio Cavani Virtus Pavullo, 3° Gian Carlo Pigati Fanano.

Cat. C: 1° Domenico Pigati , 2° Pasquale Filippi Cavola-Scandiano (RE), 3° Gabriele Bortolotti Virtus Pavullo.

Cat. Juniores: 1° Nicolò Ferrari Montese (BO), 2° Nikolas Zuccarini Virtus Pavullo, 3° Simone Polacci Lama Mocogno-Tolé.

Cat. Allievi: 1° Matteo Balocchi Lama Mocogno-Tolé, 2° Federico Benedetti Monzone, 3° Matteo Sernesi Montese (BO).

Cat. Pulcini: 1° Alex Balocchi Lama Mocogno-Tolé, 2° Alessandro Cerfogli Casine 3° Matilde Bondi Monzone.