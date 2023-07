Lancio del ruzzolone: il titolo di Campione regionale resta ad Alberto "Picio" Cortelloni

Alberto “Picio” Cortelloni dell’Asd Acquaria La Croce si riconferma campione regionale di lancio del ruzzolone, in Emilia Romagna, per la categoria A dopo le sfide tenutesi sull’impianto dei Fogni di Acquaria.

Al termine della sedicesima giornata di qualificazioni del Campionato svoltosi con l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, sono stati assegnati i titoli regionali anche a Gian Luca Boncompagni dell’Asd Gaiato, nella categoria B, in gara invece a Zocca e quelli per le categorie C e giovanili che gareggiavano sull’impianto Lama Mocogno. Qui a prevalere sono stati Gabriele Bortolotti dell’Asd Virtus Pavullo in categoria C, uno juniores che per la seconda volta in stagione ha messo in fila quelli della categoria seniores, Noemi Tollari dell’Asd Lama Mocogno - Tolé in categoria Juniores, Nicolò Bizzini dell’Asd Acquaria La Croce in categoria Allievi ed Alessandro Ceresoli dell’Asd Cavola - Scandiano in categoria Pulcini.

Sono stati 320 i lanciatori, suddivisi nelle tre categorie seniores, a partecipare alla sedicesima ed ultima gara di qualificazione che prevedeva l’assegnazione del titolo regionale individuale mentre, nelle categorie juniores, le presenze sono state 15.

Domenica prossima sono in programma i recuperi delle gare rinviate precedentemente, per vari motivi, riguardanti le categorie B, C e piastrella. Tutte le gare si terranno sull’impianto dei Fogni di Acquaria.

Questa la classifica finale per la categoria A con al primo posto Alberto Cortelloni dell’Asd Acquaria La Croce, al secondo Maurizio Querciagrossa della società Fondovalle, terzo Fabrizio Corsini del team Lama Mocogno - Tolé.

Le classifiche provvisorie per le altre categorie sono le seguenti: categoria B 1° Gian Luca Boncompagni della società Gaiato, 2° Vincenzo Cornia del team Perla Verde, 3° Felice Lami della società Casa Venturelli.

Nella categoria C 1° Gabriele Bortolotti della Virtus Pavullo, 2° Thomas Giacobazzi della Montese e 3° Roberto Berri del team Casine.

Nella categoria Juniores a laurearsi campione regionale è stato Noemi Tollari della società Lama Mocogno - Tolé, secondo Daniel Ronchi del team Sant’Antonio, terzo Marco Tonozzi sempre della società Lama Mocogno-Tolé.

Per la categoria Allievi 1° Nicolò Bizzini della società Acquaria - La Croce, secondo Gabriele Santi del team Sant’Antonio, terzo Matteo Chiesi del team Lama Mocogno-Tolé. Per la categoria C Pulcini, infine, 1° Alessandro Ceresoli del team Cavola-Scandiano, 2° Alessandro Cerfogli del team Casine e 3° Nicole Mezzaqui della compagine di Sant’Antonio.