Lewis Hamilton ad un passo dalla Ferrari, potrebbe arrivare nel 2025

Lewis Hamilton pilota Ferrari dal 2025. L'indiscrezione del Corriere della Sera si è trasformata in realtà in pochissime ore. In Inghilterra la danno per fatta: manca solo l'ufficialità. Il sette volte campione del mondo diventerà compagno di squadra di Charles Leclerc, prenderà il posto di Carlos Sainz il cui contratto è in scadenza a fine stagione.

Per molti mancherebbe soltanto una formalità al passaggio del campione britannico alla Rossa,ma già in passato questo accostamento era stato fatto e non si era mai concretizzato. Tuttavia, molto a breve sarà sciolta la riserva dai diretti interessati nella trattativa. Per Hamilton, ormai 40enne, si tratterebbe sicuramente dell'ultima occasione della carriera agonistica, ma sappiamo che in Formula 1 gli interessi sono tanti e non solo sportivi. Per questo un uomo.immagine come il britannico sarebbe un "colpo" anche per le strategie commerciali del Cavallino.

La notizia è ovviamente uno scossone per l'intero circus della F1. In Inghilterra (e in Spagna, causa destino incerto di Sainz) seguono la vicenda con tutto l'interesse del caso. E se il Daily Mail cerca di intestarsi la primogenitura dello scoop ("lo avevamo detto noi già a maggio, esclusiva mondiale"), il Telegraph preannuncia una riunione interna della Mercedes per le 14 locali ed è già alla fase del commento. "E' una bomba assoluta- scrive il giornale inglese- Ci sono così tanti aspetti affascinanti, non ultimo quello che dice molto sulla fiducia di Hamilton nella ricostruzione della Mercedes. Toto Wolff e James Allison hanno appena firmato nuovi accordi, impegnandosi con la Mercedes mentre la F1 si prepara ai nuovi regolamenti nel 2026".

Ma soprattutto "Hamilton sta anche potenzialmente buttando via il legame di una vita con la Mercedes (già dai tempi della McLaren). La famiglia a cui ha spesso fatto riferimento. Tutto il lavoro che hanno fatto per sostenere il suo ente di beneficenza Mission 44 ecc ecc". "Che mossa. Il pilota di maggior successo di tutti i tempi nella squadra più famosa di questo sport, per un ultimo hurrà". Il Telegraph ammette che la Ferrari gli darà una chance di vincere l'ottavo mondiale, quello del record. Un'occasione che forse non avrà in Mercedes. Anche se "il team di Brackley è stato comunque abbastanza bravo da battere la Ferrari arrivando secondo in campionato l'anno scorso, anche con una vettura inferiore alla media". "Hamilton, però, sa quando abbandonare la nave. Quando passò dalla McLaren alla Mercedes tutti gli dissero che era matto. Poi ha vinto sei campionati piloti a Brackley".