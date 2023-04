La Fratellanza. Trofeo Liberazione, Gavioli torna al successo nel triplo

Lungo pomeriggio di gare e folta partecipazione ieri al Campo Comunale di Modena per il tradizionale Trofeo Liberazione che inaugura ufficialmente la stagione estiva. L’evento, giunto all’edizione numero quarantaquattro sotto l’organizzazione della Uisp, ha visto alternarsi per gli atleti coinvolti risultati tecnicamente già importanti ad altri che rappresentano il punto di partenza da cui crescere dopo un intenso periodo di preparazione. Non fanno eccezione a questa regola, ovviamente, i portacolori della Fratellanza che si sono messi in mostra in diverse discipline.

Le gare maschili

Il miglior piazzamento nelle gare maschili è il secondo posto conquistato da Lorenzo Puliserti nel lancio del peso. Il piemontese, che da tanti anni veste i colori della Fratellanza, ha raggiunto i 15,10 metri ovvero una misura che gli mancava da almeno quattro anni nella specialità a cui meno si è dedicato rispetto al “suo” martello. Podi conquistati anche nella velocità con Andrei Zlatan che riparte da un terzo posto con 10”79 sui 100 piani, mentre Jordan Martinez Herrera è a sua volta sull’ultimo gradino del podio nei 110 ostacoli con 14”99. Nella gara senza barriere da segnalare anche l’ottavo posto di Alessandro Ori con 10”91 ed il nono di Riccardo Valentini con 10”96, suo nuovo personale migliorato di tre centesimi. Tra gli ostacoli, invece, è quinto con il personale di 15”34 Yoro Menghi che da specialista delle prove multiple si è cimentato anche nel giavellotto chiudendo decimo con 46, 15 metri.

Nell’unica gara di mezzofondo in programma, ovvero i 1500 metri, è terzo anche Alessandro Pasquinucci che dimostra buona gamba realizzando la sua terza prestazione sulla distanza in carriera con il tempo di 3’53”11. A chiudere il programma delle corse i 400 metri dove Simone Burani è il miglior gialloblù chiudendo ventitreesimo in 52”15.

Nei salti, infine, sesto posto nell’alto per Marco Vendrame che si ferma a 1,86 come ultima misura valida commettendo tre errori a 1,91. Ottimo esordio stagionale, invece, per il giovane classe 2006 Francesco Rasconi ottavo assoluto nel lungo abbattendo di oltre mezzo metro il personale e portandolo a 6,24 metri.

Le gare femminili

Il miglior piazzamento di giornata arriva dal settore femminile e, come detto, da Costanza Gavioli che torna al successo nel salto triplo. La portacolori gialloblù dopo due salti nulli riesce a domare la folata di vento che la porta a 12,23 metri che resterà la miglior misura di giornata fino alla fine. Sesta la Junior Benedetta Merzi che arriva a 11,36. Sempre in tema di salti non riesce a valicare i 3,40 e si ferma così a 3,30 metri Asia Tognoli, quarta nell’asta. Settima con 3,05 invece Mariasole Carpenito.

Passando alle corse nei 400 piani Lisa Martignani è battuta solo dalla sorprendente allieva al primo anno Elena Irbetti, dell’Atletica Spezia Duferco, che vince con un ottimo 56”35 contro il 57”79 della gialloblù. Vicina al personale e sesta, invece, la sorella Emma Martignani. Il vento non aiuta le sprinter, ma Sandra Milena Ferrari arriva comunque a poco meno di due decimi dal personale nei 100 piani chiudendo sesta in 12”27. Nei 1500 metri la migliore di casa Fratellanza è l’Allieva al secondo anno Aurora Gambetta che chiude ventitreesima assoluta in 5’12”59.

Infine i lanci e più precisamente il martello con il sedicesimo posto per Arianna Cavicchioli autrice di tre tentativi tutti in zona 34 metri, il migliore è l’ultimo con 34,34.