Lifesaving Campionato Italiano: due bronzi lanciano Maranello Nuoto

Allo Stadio del Nuoto di Riccione per le gare in piscina il 25 e 26 e al Bagno 7 per le prove oceaniche il 27 e 28, si gareggia nei campionati primaverili assoluti lifesaving e surflifesaving.

La Romagna non si ferma e propone i campionati fondamentali per la nuova stagione che assegnano i primi titoli nazionali della nuova stagione e fungono da selezione per i prossimi campionati europei di specialità: gli youth in Polonia dal 20 al 26 agosto e gli open in Belgio dal 13 al 24 settembre.

Maranello Nuoto inaugura il podio con il line throw di Sofia Ingrami e Gaia Pacilio e chiude la piscina con il bronzo nella staffetta 4×50 mixed poollifesaver con Lorenzo Guerzoni, Chiara Lei, Laura Medici e Andrea Dallari.

Un’edizione che per i gialli ha visto il record di qualificati con 19 atleti, e tutti nel superlifesaver. Ha riconfermato Dallari in azzurro dopo avere vinto la finale giovani dei 50 manichino e centrato il 5° posto nella finale assoluta del superlifesaver con Guerzoni 7°, Ha registrato la presenza in numerose finali giovani con Arianna Blasi, Anna Soli, Riccardo Bortolacelli e l’onnipresente Dallari e una promettente staffetta ostacoli maschile con Alberini, Bortolacelli, Guerzoni e Dallari in 9^ posizione.

Nel weekend gli assoluti si spostano sul bagnasciuga e la prossima settimana si continua con l’appendice del Grand Prix esordienti A, quindi con gli italiani di categoria in mare dal 29 al 31 maggio (cadetti, senior, junior, ragazzi).