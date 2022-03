Podio a Stoccarda per il ginnasta modenese Lorenzo Tomei

Dalla Porsche Arena di Stoccarda - teatro del Dtb Pokal, una delle più prestigiose gare europee a squadre di ginnastica artistica maschile e femminile - arrivano notizie esaltanti per il ginnasta modenese Lorenzo Tomei.

Malgrado il riacutizzarsi di un problema muscolare che ha indotto i tecnici a non schierarlo al corpo libero (il suo punto forte) il 17enne portacolori del Romagna Gymnastic Team ha firmato a Stoccarda una prestazione maiuscola.

A livello di squadra, l’Italia si è comportata egregiamente conquistando il terzo posto assoluto dietro agli Stati Uniti, in questo caso inarrivabili, e alla selezione tedesca che, invece, ha sopravanzato gli azzurri di un’inezia.

Tomei ha dato il suo prezioso contributo e, nonostante non fosse al 100%, ha fatto delle splendide parallele così come si è disimpegnato brillantemente agli anelli tradito solo nell’arrivo dagli acciacchi muscolari (senza quel passetto di troppo sarebbe arrivato in finale sopravanzando l’altro azzurro Riccardo Villa). Con grande freddezza ha inoltre concluso l’esercizio al cavallo e al volteggio - che ha affrontato solo dopo la caduta di un altro atleta - ha portato i punti necessari per sopravanzare al terzo posto la Francia.

“Nel complesso Lorenzo ha disputato un ottimo torneo di Stoccarda - spiega coach Roberto Germani - e, infatti, anche la direzione tecnica federale, conoscendo le sue condizioni atletiche non eccellenti, è rimasta molto soddisfatta della sua prestazione. Quando sarà al top della forma potrà ottenere almeno un punto e mezzo in più e questo, in prospettiva, lo colloca ai vertici della sua categoria anche a livello europeo”.