Mantova Modena 0 - 0 | Gara bloccata al 'Martelli', buon punto per i canarini

Viene giocato sul filo dell'equilibrio il primo tempo del match tra Mantova e Modena. I canarini provano a fare la partita, ma i padroni di casa con un pressing soffocante bloccano ogni tentativo offensivo dei gialloblù. Le occasioni nella prima parte di gara sono solamente una per parte: al 29' Spagnoli arriva al tiro, ma trova Tozzo attento a parare; al 35' risponde il Mantova con Cheddira che a pochi passi dalla porta non riesce a trasformare il cross di Ganz. Nella ripresa la squadra di Troise cresce a si fa trovare spesso nell'area di rigore del Modena che fa buona guardia e salva il risultato anche grazie a qualche errore degli attaccanti di casa che sotto porta spesso sono imprecisi. Al 58' Milillo impegna Gagno in quella che è la prima parata del portiere gialloblù. Un minuto più tardi entra Sodinha tra i canarini e movimenta un po' la fase offensiva. CI prova Castiglia all'81' dalla distanza, ma il suo tiro non è molto potente e nemmeno angolato così Tozzo ci arriva senza problemi. Risponde il Mantova con Guccione che arriva a pochi passi dalla porta e Gagno in uscita riesce a smanacciare a terra sventando il tentativo. Nel finale i padroni di casa sembrano più stanchi dopo una partita giocata ad un ritmo piuttosto sostenuto nonostante le poche occasioni complessive. Anche Zaro, poi, a pochi centimetri dalla linea di porta non riesce a buttarla dentro e Tozzo la blocca saldamente tra le mani. Negli ultimi minuti Sodinha è costretto a uscire per un infortunio, al suo posto entra Davì.

MANTOVA (4-3-1-2): Tozzo; Bianchi, Milillo, Checchi, Panizzi; Gerbaudo, Zibert (75′ Vano), Lucas; Guccione; Ganz, Cheddira (59′ Di Molfetta). A disp.: R. Tosi, Esposito, Zanandrea, Militari, Silvestro, F. Tosi, Cortesi, Moreo, Zappa, Rosso. All.: Troise

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Bearzotti 6, Zaro 6.5, Ingegneri 6.5, Mignanelli 6 (76′ Varutti s.v.); Prezioso 6 (59′ Muroni s.v.), Gerli 6.5, Castiglia 6.5; Tulissi 6.5 (76′ Costantino s.v.); Monachello 6 (59′ Sodinha 6 – 88′ Davì s.v.), Spagnoli 6. A disp.: Narciso, Pergreffi, Mattioli, Stefanelli, Milesi, Laurenti, Scappini. All.: Mignani

ARBITRO: Sig. Pascarella di Nocera Inferiore

NOTE: ammonito Millillo, Spagnoli, Ganz.