Lifesaving. Per Maranello Nuoto un titolo, dieci podi e una convocazione azzurra

A Gorizia i campionati estivi di categoria di nuoto per salvamento ritrovano Maranello Nuoto tra i protagonisti della specialità. Una performance di squadra avviata sin dalla prima giornata con Andrea Dallari subito sul podio per l’argento nei 100 torpedo e quasi nei 50 manichino chiusi con il 4° tempo. Gaia Pacilio coglie la sua prima medaglia agli italiani con il bronzo nei 200 ostacoli cadette ma la formazione mostra la crescita collettiva con Pietro Alberini 5° nel torpedo junior e 8° nel trasporto manichino, Laura Medici 6^ sempre nel manichino e Lorenzo Guerzoni 7° a ostacoli e 9° nel trasporto.

La seconda giornata non ridimensiona le ambizioni e dopo il bronzo di Laura Medici nel percorso misto junior, Andrea Dallari centra il titolo nei 100 manichino con pinne junior. Un oro conquistato con un passaggio aggressivo e resistendo sul finale al ritorno del piemontese Cremonini e il lombardo Locchi con lui sul podio.

La terza giornata ha riconfermato lo stato di forma di Dallari che centra l’argento nei 200 superlifesaver in una classifica che trova Gabriele Fantuzzi 6° e Alberini 10°.

Tempo strepitoso e nuovo personale per Lorenzo Guerzoni che è 5° tra i senior del percorso misto, poi 9° nel superlifesaver.

Nella categoria Ragazzi, Arianna Blasi con il bronzo nei 200 ostacoli, ha lanciato la giornata della categoria che ha portato tre volte volte sul podio Nicole Carzacchi, prima bronzo nei 100 pinne, poi nei 200 superlifesaver quindi argento nel 100 torpedo.

Peccato per la Blasi che avrebbe potuto replicare ed essere lei la presenza gialla sul podio del super, ma dopo essere arrivata in seconda posizione, si è vista comminare una squalifica per una discutibilissima infrazione nel trasporto del manichino. Al maschile 6^ posizione per Riccardo Bortolacelli nei 200 ostacoli e 7^ nel superlifesaver.

Le Ragazze hanno continuato la collezione dei bronzi anche nella staffetta 4x50 ostacoli vinta dalla Rari Nantes Trieste lanciata da Blasi, con Sara Alessandretto e Francesca Ingrami nelle frazioni interne e chiusa da Carzacchi, mentre 6^ posizione nella mista e nel trasporto manichino.

Una trasferta molto positiva che porta la società al 5° posto nella cat. Ragazzi e sul podio juniores superata solo dalla supercorazzata In Sport Rane Rosse.

A completare la soddisfazione di coach Fabrizio Sfondrini, a fine campionati la comunicazione ricevuta con la convocazione di Andrea Dallari in azzurro.

Sarà quindi titolare della formazione youth ai mondiali lifesaving 2022 in programma a Riccione dal 18 settembre al 3 ottobre.