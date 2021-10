Marco Casini domina la “1ª Carovana 10K”

Il giovane sassolese Marco Casini, classe 1999 in forza alla Delta Atletica Sassuolo, ha vinto con quasi due minuti di vantaggio la “1ª Carovana 10K” , gara regionale UISP 10 km con percorso competitivo omologato.

Una gara condotta in testa fin dal primo metro per il talentuoso ragazzo di Sassuolo, chiusa con l’eccellente crono di 31'54”. Casini, alla sua seconda esperienza in una gara su strada, è arrivato a Formigine con il secondo posto conquistato due settimane prima a Taneto di Gattatico, dove era arrivato alle spalle di Andrea Bergianti.

Adesso l’atleta di punta della Delta Atletica Sassuolo si concentrerà sulla campestre di Levico Terme, valida per la selezione nazionale, in programma il prossimo 7 novembre.