Marco Casini ai “Campionati italiani junior e promesse” di Grosseto

Marco Casini, talentuoso mezzofondista del 1999 tesserato per la Delta Atletica Sassuolo, partirà domani per i “Campionati italiani junior e promesse” di Grosseto, organizzati dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera).

Venerdì 10 giugno alla sera affronterà le serie degli 800m con il tempo d'iscrizione di 1'54”31 (minimo richiesto di 1'55”) mentre domenica 13 giugno, in tarda mattinata, i 1500m dove Casini arriverà con il tempo d'iscrizione di 3'54”60 (minimo richiesto di 3'58”20).

Il giovane talento sassolese vanta già un quinto posto nei 1500m e un dodicesimo posto negli 800m ai campionati italiani di Rieti nel 2019 e giunge a questa ulteriore esperienza pieno d'entusiasmo e voglia di fare.

Proprio a Rieti il 9, 10 e 11 luglio andrà invece Massimiliano Vandelli, classe 2005, per partecipare alla sua prima esperienza nei “Campionati italiani allievi” dove gareggerà nei 200m.

Il tempo richiesto dalla FIDAL per potersi iscrivere era di 22”94 e Vandelli ci arriverà grazie al 22”78 ottenuto domenica 6 giugno a Modena.

“Grande orgoglio per la nostra squadra mandare quest'anno due ragazzi agli italiani FIDAL” commenta Daniele Morandi, presidente della Delta. “Il 10 aprile abbiamo perso Paolo Bicceri, nostro mentore e faro dell'atletica sassolese e sono sicuro che i ragazzi, che erano allenati da lui, non vedano l'ora di competere per ricordarlo nel migliore dei modi. Non è facile raggiungere certi obiettivi allenandosi sopra una pista che ha oltre 20 anni di vita (ogni 7/8 anni andrebbe rifatto il manto) ma i ragazzi sono ricchi di talento e meritano un palcoscenico come quello dei campionati italiani”.