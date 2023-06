Maserati MSG Racing torna sul podio a Giacarta

Maserati MSG Racing torna sul podio nella prima gara dell’E-Prix di Giacarta 2023: nella capitale indonesiana Maximilian Günther si classifica terzo dopo essere partito dalla pole position.

Max ha dimostrato di essere in ottima forma in tutto il fine settimana e ha terminato entrambe le sessioni di prova facendo segnare il miglior tempo prima di risultare il più veloce nel proprio gruppo e di accedere alla fase a eliminazione diretta.

Nei testa a testa ha affrontato e battuto il compagno di squadra, Edoardo Mortara, che è partito sesto, quindi ha sconfitto Pascal Wehrlein, aggiudicandosi un posto nella finale.Impostosi in finale contro il pilota del team Andretti Jake Dennis per 0,341 millesimi e avendo così ottenuto la prima pole position della sua carriera in Formula E, Max ha pienamente sfruttato il piazzamento in prima fila facendo un’ottima partenza.

Il giovane tedesco ha immediatamente preso la testa della corsa mentre Edo perdeva terreno dopo aver subito un sorpasso da parte dell’olandese Robin Frijns, che l’italo-svizzero ha nuovamente superato al termine del terzo giro.Impegnato a risparmiare energia durante le fasi iniziali della gara, Max ha ceduto la testa della corsa a Pascal Wehrlein al quarto giro, per poi passare nuovamente il pilota della Porsche, che nel giro successivo ha attivato l’Attack Mode.Max ha fatto altrettanto e, dopo aver riguadagnato la leadership, si è sistemato in seconda posizione attivando per l’ultima volta l’Attack Mode.

Nel frattempo Edo, coinvolto nella lotta per il quinto posto e dopo aver battagliato con Jean-Eric Vergne, ha ingaggiato un duello con Nick Cassidy, superando il neozelandese al ventiseiesimo dei trentasei giri. Nella lotta per la testa della corsa, Max ha perso una posizione nei confronti di Jake Dennis, che ha optato per la strategia dell’overcut, e ha terminato la gara al terzo posto dopo aver continuato a tallonare il britannico fino alla bandiera a scacchi.

Edo ha completato la doppietta nei primi dieci con il sesto posto, consentendo così a Maserati MSG Racing di guadagnare in totale ventisei punti in gara uno e di superare la scuderia Nissan nel mondiale costruttori.

L’E-Prix di Giacarta prosegue domenica 4 giugno con gara due, che sarà corsa su una distanza più lunga di trentotto giri.